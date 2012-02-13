〔路透调查〕德国第四季GDP萎缩程度或大於初估,ZEW景气判断指数料上升

* 德国第四季GDP可能下降0.3%

* 2月ZEW景气判断指数料上升

路透柏林2月10日电---路透访问的分析师表示,德国经济第四季萎缩幅度可能比初值更大,尽管在下周官方数据公布之前,该国经济活动或许已正在复苏.

路透访问的46位分析师的预估中值显示,第四季国内生产总值(GDP)料较前季下降0.3%.德国联邦统计局1月初公布的GDP初估值为较前季下滑0.25%.

"12月数据或许意味着,联邦统计局无法维持其最初预估,"Dekabank的Andreas Scheuerle称,"我们目前不得不预计经济以更大幅度萎缩."

周三公布的数据显示,德国12月出口录得近三年来的最大降幅,且进口意外下滑,进一步显示欧元区主权债务危机在第四季给这个区内最大经济体造成严重冲击.

本周公布的数据亦显示,12月工业生产录得金融危机最严重阶段以来的最大降幅.

德国统计局将於2月15日0700GMT公布第四季GDP终值.

2月14日,智库ZEW将公布景气判断指数,路透访问的37位分析师预计,该指数将从负21.6升至负12.0.(完)