〔路透调查〕加拿大1月CPI年增率料持稳,不会改变低利率前景

* 事件:加拿大1月消费者物价指数(CPI)

* 公布时间: 2月17日(周五)1200 GMT

* 路透预估:

1月 12月 预测区间

CPI(较上月) +0.3% -0.6%

CPI(较上年同期) +2.3% +2.3% +2.0%至+2.6%

核心CPI(较上月) +0.1% -0.5%

核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9% +1.9%至+2.1%

观察重点:

加拿大1月CPI年增率料持稳接近央行2%的目标,很好地位於1-3%的控制区间内,不会改变较长时期内的低利率前景.

1月汽油价格预估跳涨3%,盖过天然气价格下跌的影响,防止CPI年增率继12月大幅下滑後进一步走低.

1月核心CPI较上年同期增幅料亦持稳於1.9%,不会造成货币政策紧缩压力.核心通胀率剔除了汽油价格上涨的因素,还将面临零售商服装打折活动以及抵押贷款利率下降造成的下行压力.

多数分析师广泛赞同加拿大央行的预测,即今年前几个月通胀料放缓.

"鉴於核心通胀率保持相对稳定,我们预计加拿大央行将检视整体通胀的变动,密切关注增长方面的指标,"CIBC World Markets首席分析师Avery Shenfeld称.

加国央行1月经济展望预计,第一季通胀率平均为2.2%,核心通胀平均为2.1%.两者料在今年随後几个季度进一步降低.

大部分分析师预计,加国央行将维持指标利率於1%不变,直至2013年一季度.

根据隔夜利率交换(OIS)BOCWATCH收益率,市场已经消化了央行今年可能降息这一因素,但近几周明显减弱了对降息的押注.(完)