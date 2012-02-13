〔欧洲金融〕Dexia出售旗下部门Dexma,称为此承担10亿欧元损失

路透巴黎2月10日电---法国-比利时金融服务集团Dexia(DEXI.BR)将把旗下法国市政金融机构的控股权出售给法国政府和国有银行,作价3.8亿欧元.此举为一项协议的组成部分,该协议旨在恢复对法国城镇的信贷流动.

但Dexia表示,此次出售会导致10亿欧元的亏损,给这家曾在去年10月让法国、比利时和卢森堡不得不出手救援的银行带来新的冲击.这项协议是拆分该集团的最新步骤,Dexia认为这将令其流动性需求减少120亿欧元.

该集团旗下Dexia Municipal Agency(Dexma)的股权将被一家新成立的公共实体收购,由法国政府掌控31.7%股权,国有银行Caisse des Depots et Consignations(CDC)掌握31.7%,邮政银行La Banque Postale掌握4.9%股权.

其余32.7%股权为Dexia旗下Dexia Credit Local(DCL)继续持有.

法国政府希望借助此次股权收购行动以及其他举措,弥补法国城镇和其他公共实体估计约为100-120亿欧元的融资缺口.该项缺口日益成为法国总统萨科齐的心头之患.

周五稍早法国总理菲永宣布,政府将通过CDC提供20-50亿欧元贷款,缓解Dexia去年秋天几乎破产而导致的市政金融方面的信贷紧缩.

菲永表示,政府资金只能解燃眉之急,之後将在未来数月内,由Banque Postale和CDC共同成立一家新的公共银行.(完)