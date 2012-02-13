惠特尼·休斯顿去世 亲属和歌迷哀痛不已

(本文由路透中文网编译提供)

路透新泽西州纽瓦克2月12日电---歌迷和崇拜者周日聚集在新泽西州的新希望浸信会(New Hope Baptist Church)悼念惠特尼·休斯顿(Whitney Houston)的离世。这里曾是她演唱生涯起飞的地方。

惠特妮·休斯顿周六下午在美国洛杉矶比弗利山庄内的一家酒店去世，享年48岁。

无数卡片和鲜花绑在了新希望浸信会的栏杆上，悼念者在教堂门口拥抱哭泣。民权人士耶西·杰克逊(Jesse Jackson)也在人群中。他看着惠特妮长大并在这座教堂唱歌。

杰克逊说：“她的突然离世让我们很受伤。”

20世纪70年代，惠特妮·休斯顿曾在这座教堂里担任福音合唱团的主唱。

杰克逊说：“我们要依靠我们的信仰。我们今天的心情很沉重。”

惠特妮·休斯顿曾凭借高音成为世界流行乐坛的巨星，但常年吸毒影响了个人发展。

警方表示，周日早晨，惠特妮唯一的孩子——鲍比·克里斯蒂娜(Bobbi Kristina)因过度焦虑从佛利山庄的酒店被送往Cedars-Sinai医护中心接受治疗。

惠特妮的家人在周日发表了一份简短声明，表达了他们的悲痛之情。

“惠特妮的去世让我们痛不欲生。这是个不可思议的悲剧，我们会非常想念她。我们感谢她的歌迷和朋友们的关爱和支持。”

惠特妮的前夫鲍比·布朗(Bobby Brown)通过《人物》(People)杂志发表了另一份声明：“我对前妻惠特妮·休斯顿的去世深感悲伤。”（完）