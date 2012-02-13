《中国报摘》--金融时报2月13日

* 头版头条:

--在中国农村,目前网点最多的小微农合金融机构,依然是支持"三农"(农业,农村和农民)的主力军,同时也在支持小微企业方面扮演着重要角色.

* 其他:

--上海各方面将按照国家部署在今年6月30日前全面完成交易所清理整顿工作;同时,将支持现有国家金融市场进一步发展壮大,推出新的全国性市场组织,规范启动和发展上海股权交易市场等地方性的交易场所.

--普益财富的统计数据显示,春节後至2月9日银行共发行了603款银行的理财产品,平均预期收益率为4.88%.专业人士表示,考虑到未来市场利率走低的可能性,银行发行的超短期人民币债券与货币市场类理财产品的预期收益率预计将跟随市场利率走低.(完)

--整理 谢衡; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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