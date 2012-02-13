〔中美关系〕中国副主席习近平访美将是公关之旅

路透华盛顿2月10日电---从权力中心华盛顿,到爱荷华州的大豆农场,再到阳光灿烂的南加州,中国国家副主席习近平将在下周访美时浏览美国的不同风光.

随着此次重要出访活动展开,预计将出任下届中国国家主席的习近平不仅会受美国民众关注,还会受到国内的考量.对他而言,後者或许更加重要.

传统基金会亚洲研究主管Walter Lohman指出:"这主要是一次公关性的访问,他可以向北京的领导层展示,他已经做好了接班的准备,能够处理美国事务."

习近平出访前,美国官员和分析师在就贸易及外交争端达成正式协议方面的言论减少,而是谈论如何在与习近平的关系上"作投资".

曾为前总统布什(布希)担任最高亚洲顾问的Michael Green表示:"在美中双边关系中,双方领导人的关系比他们与其他国家领导人的双边关系重要很多."

"这是一次峰会,又不是一次峰会,"传统基金会中国经济专家史剑道(Derek Scissors)称.他与Green一样,认为此次双方不太可能达成突破性的政策协议.(完)