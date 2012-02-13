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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 08:20 BJT

〔日本股市〕盘初上扬,此前希腊国会通过撙节议案

路透东京2月13日电---日本股市周一盘初上涨,此前希腊国会通过极度不受欢迎的撙节法案,以确保取得欧盟/国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,避免无序破产.

日股日经指数.N225涨0.2%至8,960.83,东证股价指数.TOPX下滑0.1%报778.55.(完)

--编译 孙茉莉;审校 戴素萍

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