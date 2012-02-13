〔中国矿业〕重要矿产资源分布格局全面改变,西部地区尤为突出--新华

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京2月13日电---新华社周日稍晚报导,随着西部地区陆续发现一系列世界级矿产基,中国重要矿产资源分布格局正在发生全面改变.
新华社周日稍晚三报导称,近年来,公益性地质工作拉动了西部地区矿产资源勘查,有望形成一批大型铁矿基地、千万吨级铜矿和铅锌矿基地、千吨级金矿基地、亿吨级铝土矿基地.
报导援引国土资源部副部长汪民报导称,新疆阿吾拉勒铁铜矿新增铁矿石资源量2.6亿吨,累计达10.8亿吨;西昆仑塔什库尔干新发现莫拉赫、 其克尔克等铁矿,估算资源量8亿吨;青海祁漫塔格探明2个超大型铁多金属矿,4个大型铜多金属矿,铁资源量4.8亿吨、铜铅锌资源量420万吨.
2011年,全国地质勘察投入超过1,200亿元人民币,其中固体矿产勘察投入500多亿元,同比增长30%.
根据去年公布的国土资源十二五(2011-2015年)规划纲要,十二五期间要新发现500处以上大中型矿产地、及形成10处以上大型资源勘查开发基地等多项目标. (完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。