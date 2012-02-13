〔中国贸易〕通过缓解企业资金压力及加大财税支持稳定外贸增长--商务部

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京2月13日电---中国商务部部长陈德铭日前表示,将通过缓解企业资金压力、加大财税政策支持及保持汇率基本稳定等措施支持外贸企业,稳定外贸增长;同时,将继续推进外贸结构调整和转型升级.
商务部网站周日新闻稿援引他在安徽调研时讲话指出,商务部正会同有关部门研究稳定外贸增长的政策措施.除上述举措外,还将从完善出口信用风险保障机制、应对贸易摩擦、提高贸易便利化水平等方面支持外贸企业.
他并表示,要继续支持企业通过加大研发力度、培育自主品牌等方式,逐步向产业链高端延伸,增创外贸竞争新优势.
此外,在巩固传统市场的同时,大力开拓新兴市场;在促进东部地区转型升级的同时,加快中西部地区外贸发展.
中国1月进出口双双陷入负增长并创逾两年新低.尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现,令外贸形势仍显严峻,并意味着宏观经济的整体风险可能在累积.[ID:nCN1382100]
陈德铭表示,1月份进出口增速均出现下滑,虽有季节性因素,但也反映出外贸发展面临的不稳定、不确定因素增加,对这一趋势要高度重视.
中央人民广播电台上周五引述海关官员称,今年1月受春节假日因素影响进出口出现负增长,而该因素会继续影响到2月份,但方向相反,预计2月进出口会出现比较大幅度的上升.[ID:nCN1383160](完)
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--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。