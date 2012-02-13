〔中国贸易〕通过缓解企业资金压力及加大财税支持稳定外贸增长--商务部

路透北京2月13日电---中国商务部部长陈德铭日前表示,将通过缓解企业资金压力、加大财税政策支持及保持汇率基本稳定等措施支持外贸企业,稳定外贸增长;同时,将继续推进外贸结构调整和转型升级.

商务部网站周日新闻稿援引他在安徽调研时讲话指出,商务部正会同有关部门研究稳定外贸增长的政策措施.除上述举措外,还将从完善出口信用风险保障机制、应对贸易摩擦、提高贸易便利化水平等方面支持外贸企业.

他并表示,要继续支持企业通过加大研发力度、培育自主品牌等方式,逐步向产业链高端延伸,增创外贸竞争新优势.

此外,在巩固传统市场的同时,大力开拓新兴市场;在促进东部地区转型升级的同时,加快中西部地区外贸发展.

中国1月进出口双双陷入负增长并创逾两年新低.尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现,令外贸形势仍显严峻,并意味着宏观经济的整体风险可能在累积.[ID:nCN1382100]

陈德铭表示,1月份进出口增速均出现下滑,虽有季节性因素,但也反映出外贸发展面临的不稳定、不确定因素增加,对这一趋势要高度重视.

中央人民广播电台上周五引述海关官员称,今年1月受春节假日因素影响进出口出现负增长,而该因素会继续影响到2月份,但方向相反,预计2月进出口会出现比较大幅度的上升.[ID:nCN1383160](完)

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