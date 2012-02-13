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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 08:23 BJT

〔韩国股市〕受外资买盘提振开盘上涨,造船类股逆市下跌

路透首尔2月13日电---韩国股市周一开高,在希腊议会通过撙节议案以确保取得欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困之後,外资继续买入韩股.

尽管多数板块走高,但造船类股逆市下跌.

0004GMT,韩国综合股价指数.KS11升0.38%至2,001.33点.(完)

--编译 李春喜;审校 戴素萍

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