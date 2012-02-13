〔金砖国家〕2月10日股汇市收盘纵览

路透2月13日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月10日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.84%,报1,042.15点.

中国股市:沪综指小幅收升,再创逾两月新高.地产股受芜湖楼市微调政策提振走强,并带动大盘一度上攻,但稍早公布的1月贸易数据意外负增长,则缩减大盘涨幅.分析师预计,短线股指仍有震荡上行空间.沪综指.SSEC收报2,351.981点,涨2.392点,或0.1%,盘中最高摸至2,368.98点;本周为连续第四周上涨,累计升0.93%.今日沪市A股成交额为820亿元人民币,上个交易日为894亿元.[.SSCN]

香港股市:收低,恒生指数撤离250日均线的技术阻力位;周线略微收高,为连续第六周收红.恒生指数.HSI收低1.08%,至20,783.86点,周线则上扬0.13%.恒生国企指数.HSCE收低2.26%至11,405.22点,周线下跌1.73%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS在创出盘中新高後逆转收跌,近期美元走势偏弱,加之中国国家副主席习近平访美在即,中间价创汇改来新高,早盘人民币亦跟随冲高,但午後购汇客盘稍多,拖累人民币小幅走低.[CNY/CN]

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印度股市:逆转早盘涨势收低0.46%,之前数据显示印度12月工业生产大幅放慢,且摩根士丹利削低新兴市场股票配置.指标BSE指数.BSESN下跌82.06点收於17,748.69,22支成分股收低,工业生产数据发布前该股指上涨0.3%.[.BO]

印度汇市:印度央行疑似美元卖盘帮助印度卢比收复日内的全部跌势,但卢比仍录得九周来最大单周跌幅.卢比兑美元INR=D2收报49.40/41,盘中曾触及49.76,根据汤森路透数据该价位为1月30日以来的低点.周四收盘报49.4975/5075.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1603.250点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低2.16%,报859.57点.[ID:nL5E8D98KX]

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.21%,报29.8923卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.25%,报39.6700卢布.

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巴西股市:拉美股市录得年内最大单日跌幅,此前希腊援助案进展中断,引发对於无序违约的担忧,且巴西国家控股的石油公司Petrobras发布疲弱财报.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP挫跌2.34%收报63,997.86点,年内首度周线收低且录得2012年以来最大单日跌幅.[ID:nL2E8DAAHK]

巴西汇市:巴西雷亚尔遭遇两个月来表现最差的一周,因关於希腊可能无法偿还债务的忧虑重现,打击全球市场,且干预策略重演打压雷亚尔.雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.34%至1.7266,进一步远离关键的1.70水平.许多市场人士认为,央行和政府可能进一步采取干预措施或资本管制,尽力守卫该水平.[ID:nL2E8DAEGN]

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南非股市:收挫1.3%并录得年初以来首个周度收低,因希腊债务协议复杂化促使投资者从Exxaro等资源类股套现.综合指数.JALSH下跌1.1%,报33,8892.58点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收挫1.3%,报30,210.44点.[.J][ID:nL5E8D99QO]

南非汇市:南非兰特兑美元扩大跌幅至2.6%,部分追随欧元跌势.1419GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3报7.73,周四收盘报7.5845.[ZAR/](完)