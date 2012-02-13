〔金砖国家〕2月10日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透2月13日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月10日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.84%,报1,042.15点.
中国股市:沪综指小幅收升,再创逾两月新高.地产股受芜湖楼市微调政策提振走强,并带动大盘一度上攻,但稍早公布的1月贸易数据意外负增长,则缩减大盘涨幅.分析师预计,短线股指仍有震荡上行空间.沪综指.SSEC收报2,351.981点,涨2.392点,或0.1%,盘中最高摸至2,368.98点;本周为连续第四周上涨,累计升0.93%.今日沪市A股成交额为820亿元人民币,上个交易日为894亿元.[.SSCN]
香港股市:收低,恒生指数撤离250日均线的技术阻力位;周线略微收高,为连续第六周收红.恒生指数.HSI收低1.08%,至20,783.86点,周线则上扬0.13%.恒生国企指数.HSCE收低2.26%至11,405.22点,周线下跌1.73%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS在创出盘中新高後逆转收跌,近期美元走势偏弱,加之中国国家副主席习近平访美在即,中间价创汇改来新高,早盘人民币亦跟随冲高,但午後购汇客盘稍多,拖累人民币小幅走低.[CNY/CN]
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印度股市:逆转早盘涨势收低0.46%,之前数据显示印度12月工业生产大幅放慢,且摩根士丹利削低新兴市场股票配置.指标BSE指数.BSESN下跌82.06点收於17,748.69,22支成分股收低,工业生产数据发布前该股指上涨0.3%.[.BO]
印度汇市:印度央行疑似美元卖盘帮助印度卢比收复日内的全部跌势,但卢比仍录得九周来最大单周跌幅.卢比兑美元INR=D2收报49.40/41,盘中曾触及49.76,根据汤森路透数据该价位为1月30日以来的低点.周四收盘报49.4975/5075.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1603.250点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低2.16%,报859.57点.[ID:nL5E8D98KX]
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.21%,报29.8923卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.25%,报39.6700卢布.
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巴西股市:拉美股市录得年内最大单日跌幅,此前希腊援助案进展中断,引发对於无序违约的担忧,且巴西国家控股的石油公司Petrobras发布疲弱财报.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP挫跌2.34%收报63,997.86点,年内首度周线收低且录得2012年以来最大单日跌幅.[ID:nL2E8DAAHK]
巴西汇市:巴西雷亚尔遭遇两个月来表现最差的一周,因关於希腊可能无法偿还债务的忧虑重现,打击全球市场,且干预策略重演打压雷亚尔.雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.34%至1.7266,进一步远离关键的1.70水平.许多市场人士认为,央行和政府可能进一步采取干预措施或资本管制,尽力守卫该水平.[ID:nL2E8DAEGN]
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南非股市:收挫1.3%并录得年初以来首个周度收低,因希腊债务协议复杂化促使投资者从Exxaro等资源类股套现.综合指数.JALSH下跌1.1%,报33,8892.58点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收挫1.3%,报30,210.44点.[.J][ID:nL5E8D99QO]
南非汇市:南非兰特兑美元扩大跌幅至2.6%,部分追随欧元跌势.1419GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3报7.73,周四收盘报7.5845.[ZAR/](完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。