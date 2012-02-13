〔表格〕日本第四季实质GDP较上季萎缩0.6%,降幅大於预期

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京2月13日电---周一公布的官方数据显示,日本10-12月实质国内生产总值(GDP)较上季萎缩0.6%,受累于全球经济放缓,泰国洪灾以及日圆升值,这些因素使正从上年强震所致的衰退中复苏的日本经济受到冲击.
内阁府周一公布的数据显示,GDP较上季降幅大於分析师预估中值的萎缩0.3%,7-9月GDP修正後为增长1.7%.
下表为10-12月GDP数据及前季修正值细节,单位为百分比,括号内为市场预估:
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10-12月 7-9月
修正值
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实质GDP(较上季) -0.6 (-0.3) +1.7
实质GDP环比年率 -2.3 (-1.4) +7.0
名目GDP(较上季) -0.8 +1.5
名目GDP环比年率 -3.1 +6.1
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(实质)
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民间部门需求 +0.2 +1.3
民间消费 +0.3 (+0.2) +1.0
家庭支出 +0.3 +1.0
住房支出 -0.8 +4.5
资本支出 +1.9 (+0.9) 持平
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公共部门需求 -0.2 持平
政府支出 +0.3 +0.3
资本投资 -2.5 -1.6
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外部
出口 -3.1 +8.6
进口 +1.0 +3.4
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对GDP的贡献
外部需求(百分点) -0.6 (-0.6) +0.8
国内需求(百分点) +0.1 +0.9
民间存货(百分点) -0.3 +0.2
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GDP平减指数(较上年) -1.6 -2.1
内需平减指数(较上年) -0.3 -0.7
参看完整表格,请链接内阁府网站,网址(here).(完)
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--编译 王翔琼;审校 戴素萍
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