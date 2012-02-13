〔表格〕日本第四季实质GDP较上季萎缩0.6%,降幅大於预期

路透东京2月13日电---周一公布的官方数据显示,日本10-12月实质国内生产总值(GDP)较上季萎缩0.6%,受累于全球经济放缓,泰国洪灾以及日圆升值,这些因素使正从上年强震所致的衰退中复苏的日本经济受到冲击.

内阁府周一公布的数据显示,GDP较上季降幅大於分析师预估中值的萎缩0.3%,7-9月GDP修正後为增长1.7%.

下表为10-12月GDP数据及前季修正值细节,单位为百分比,括号内为市场预估:

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10-12月 7-9月

修正值

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实质GDP(较上季) -0.6 (-0.3) +1.7

实质GDP环比年率 -2.3 (-1.4) +7.0

名目GDP(较上季) -0.8 +1.5

名目GDP环比年率 -3.1 +6.1

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(实质)

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民间部门需求 +0.2 +1.3

民间消费 +0.3 (+0.2) +1.0

家庭支出 +0.3 +1.0

住房支出 -0.8 +4.5

资本支出 +1.9 (+0.9) 持平

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公共部门需求 -0.2 持平

政府支出 +0.3 +0.3

资本投资 -2.5 -1.6

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外部

出口 -3.1 +8.6

进口 +1.0 +3.4

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对GDP的贡献

外部需求(百分点) -0.6 (-0.6) +0.8

国内需求(百分点) +0.1 +0.9

民间存货(百分点) -0.3 +0.2

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GDP平减指数(较上年) -1.6 -2.1

内需平减指数(较上年) -0.3 -0.7

参看完整表格,请链接内阁府网站,网址(here).(完)

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