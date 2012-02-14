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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 08:25 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--2月14日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日
    2/15      沪   中国交建   780800  不超过160,000    *5.00-5.40  *9.80-10.59  中银国际  2/20
                                                                                国泰君安
    2/17      深   卡奴迪路   002656   不超过2,500        --           --       恒泰证券  2/22
    2/20      深   中科金财   002657   不超过1,745        --           --       东北证券  2/23
    2/21      深   吴通通讯   300292   不超过1,670        --           --       东吴证券  2/24
    
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日  
   --     深   万润科技    002654          --           12.00        30.00     国信证券    
   --     沪   东风股份      --            --           13.20        18.08     国信证券  
   --     深   朗玛信息    300288          --           22.44        34.00     宏源证券  
   --     深   利 德 曼    300289          --           13.00        37.14     民生证券  
   --     深   荣科科技    300290          --           11.11        23.15     平安证券  
   --     深   共达电声    002655          --           11.00        29.73     国信证券  2/14
   --     沪   环旭电子      --            --           *7.60       *23.03     长城证券  2/15
   --     沪   吉视传媒      --            --           *7.00       *37.19     中信证券  2/15

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 张喜良

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