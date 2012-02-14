《中国已公布新股发行上市日程表》--2月14日

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/15 沪 中国交建 780800 不超过160,000 *5.00-5.40 *9.80-10.59 中银国际 2/20 国泰君安 2/17 深 卡奴迪路 002656 不超过2,500 -- -- 恒泰证券 2/22 2/20 深 中科金财 002657 不超过1,745 -- -- 东北证券 2/23 2/21 深 吴通通讯 300292 不超过1,670 -- -- 东吴证券 2/24 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 深 万润科技 002654 -- 12.00 30.00 国信证券 -- 沪 东风股份 -- -- 13.20 18.08 国信证券 -- 深 朗玛信息 300288 -- 22.44 34.00 宏源证券 -- 深 利 德 曼 300289 -- 13.00 37.14 民生证券 -- 深 荣科科技 300290 -- 11.11 23.15 平安证券 -- 深 共达电声 002655 -- 11.00 29.73 国信证券 2/14 -- 沪 环旭电子 -- -- *7.60 *23.03 长城证券 2/15 -- 沪 吉视传媒 -- -- *7.00 *37.19 中信证券 2/15 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 张喜良
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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