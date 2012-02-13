〔中国能源〕页岩气新列为独立矿种,2020年产量料破千亿立方米--新华

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京2月13日电---中国全国地质调查工作会议称,国务院最近已将页岩气批准为新的独立矿种,并将加大调查评价和开发力度,预计2020年产量将超1,000亿立方米,达目前国内常规天然气生产水平.
新华社周日援引国土资源部副部长汪民发言称,2012年全国地质调查将大力加强页岩气、煤层气、油页岩、致密砂岩气、油砂等非常规能源资源调查评价和开发技术攻关,尤其要加大页岩气调查评价力度.
数据显示,中国页岩气资源潜力大,初步估计可采资源量在31万亿立方米,与常规天然气相当.
报导称,尽快实现页岩气规模开发,将有利於缓解中国油气资源短缺的现状,形成油气勘探开发新格局,甚至改变整个能源结构.
页岩气是指储存于岩石结构中的天然气,目前美国处於开发领先地位,其去年页岩气产量达1,800亿立方米,极大改变了美国能源消费结构.
报导同时指出,中国页岩气开发起步晚,目前市场开放程度不及美国,国务院把页岩气批准为独立矿种,有利於在一级管控下,促进管理,实现监管有力、市场主导的有序竞争局面.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。