〔中国能源〕页岩气新列为独立矿种,2020年产量料破千亿立方米--新华

路透北京2月13日电---中国全国地质调查工作会议称,国务院最近已将页岩气批准为新的独立矿种,并将加大调查评价和开发力度,预计2020年产量将超1,000亿立方米,达目前国内常规天然气生产水平.

新华社周日援引国土资源部副部长汪民发言称,2012年全国地质调查将大力加强页岩气、煤层气、油页岩、致密砂岩气、油砂等非常规能源资源调查评价和开发技术攻关,尤其要加大页岩气调查评价力度.

数据显示,中国页岩气资源潜力大,初步估计可采资源量在31万亿立方米,与常规天然气相当.

报导称,尽快实现页岩气规模开发,将有利於缓解中国油气资源短缺的现状,形成油气勘探开发新格局,甚至改变整个能源结构.

页岩气是指储存于岩石结构中的天然气,目前美国处於开发领先地位,其去年页岩气产量达1,800亿立方米,极大改变了美国能源消费结构.

报导同时指出,中国页岩气开发起步晚,目前市场开放程度不及美国,国务院把页岩气批准为独立矿种,有利於在一级管控下,促进管理,实现监管有力、市场主导的有序竞争局面.(完)