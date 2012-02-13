〔中国经济〕政策预微调从一季度开始,楼市调控不能松--总理(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 1月份和一季度经济状况值得关注

* 政策预调和微调要从一季度开始

* 促房价合理回归不动摇

* "新36条"实施细则上半年要敲定

路透上海2月13日电---中国国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.他并强调,促使房价合理回归不动摇,政府调控不能松.

温家宝近期主持召开五次座谈会,听取社会各界人士对《政府工作报告(徵求意见稿)》的意见和建议.新华社周日晚间引述他并称,中国将在上半年出台鼓励和引导民间投资健康发展的"新36条"实施细则,促进民间资本进入金融、能源、交通和社会事业等领域.

针对宏观调控,温家宝称,"要见事早,动作快,(政策)预调、微调从一季度就要开始.所谓宏观审慎的政策,最基本的要求是保持政策的连续性和灵活性."

对於房地产市场,他指出,房地产调控目标有两个:一是促使房价合理回归不动摇,二是促进房地产市场长期、稳定、健康发展.国内房地产的需求从长期讲是刚性的,将来住房的形式也是多种多样的,不一定人人都拥有自己的房,但人人都要有住处,可以买房,也可以租房,但租房的价格也要合理.保障性住房和商品房建设两者不可偏废.

安徽芜湖市周日晚宣布,上周发布的有关芜湖市房地产微调政策将暂缓执行,而新政的配套细则仍在研究中.新华社此前援引芜湖市政府负责人称,该市新出台的房产政策并非是对调控政策的"松绑"和"救市".[ID:nCN1384160]

温家宝还指出,现在铁路建设资金紧张,国家准备采取的办法包括国家资金保障、财政担保发行债券,还有就是在统筹规划下,明确政策,有序引入民间资本.

**上半年出台"新36条"细则**

温家宝并强调,推进垄断行业改革是经济体制改革的重要任务,与此相适应,是要促进民间资本进入金融、能源、交通和社会事业等领域,这不仅能缓解经济发展的困难,而且能够推进整个事业的发展.

"'新36条'没有落实,民间资本进入就遇到玻璃门、弹簧门,今年上半年一定要把实施细则制订出来."他称.

"新36条"於2010年正式下发,全称为《国务院关於鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》,对民间资本进入各个行业做了细化分工,但很多配套措施有待落实.

温家宝表示,要用改革的办法破解难题,无论是经济结构性问题,还是分配不公问题、反腐败问题,都得靠改革、靠制度性建设才能从根本上加以解决.

他指出,对於解决当前经济问题,有两个途径非常重要,一是支持实体经济,特别是支持小微企业发展;二是放活民间资本,支持民营企业发展."这方面如果没有很大的魄力,就不能很好地破解当前的难题."(完)