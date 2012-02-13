〔中国金融〕政府指示银行对地方政府债务进行延期--报载

路透悉尼2月13日电---金融时报报导称,中国已指示国内银行着手于地方政府巨额债务的延期,以争取更多时间来应对全球金融危机带来的债务遗留问题.

中国在金融危机期间鼓励银行向地方政府放贷用於建设新项目,因此提振经济,但目前国内省市面临1.7万亿(兆)美元的债务.报导称,超过一半的贷款将在未来三年内到期.

该报援引熟悉内情的银行人士和分析师称,银行已开始延长地方政府债务的期限以避免违约.一位简述该计划的人士称,在某些情况下债务期限将最多延长四年.

金融时报援引一位熟悉该计划的人士称,并非所有的地方政府贷款都将延期.

银行将决定是否存在对投资的实质需求.公路铺设的後续融资会得到批准,但大规模的城市广场项目可能被拒批.

银行还将会考虑投资是否合乎政府对产业升级和绿色增长的十二五规划.(完)