〔中国个股〕武汉市拟整合当地通信制造业,涉及烽火通信等三家公司

路透上海2月13日电---中国烽火通信(600498.SS)、长江通信(600345.SS)、光迅科技(002281.SZ)周一同时公告称,武汉国资委已与武汉邮电科学院签署协议,拟对武汉市通信制造产业进行资源整合,整合涉及该三家企业.

长江通信的公告指出,接控股股东武汉经济发展投资集团有限公司的通知,武汉国资委以所出资企业持有的长江通信部分股份,对武汉邮电科学研究院全资子公司武汉烽火科技有限公司进行增资.

增资完成後,武汉国资委所出资企业将持有烽火科技的部分股权,烽火科技将持有长江通信的部分股份,具体股份数量、对价及其他安排,由各方另行协商确定.

武汉邮科院是国务院国资委下属央企,其透过子公司武汉峰火科技公司控制烽火通信和光迅科技两家上市公司;而武汉经济投资集团是武汉市政府旗下企业.

上海证券报引述邮科院一位知情人士处获悉,武汉国资委此次拟拿出不超过30%的长江通信股份对烽火科技进行增资,增资完成後烽火科技将成为长江通信的控股股东.

三家公司因控股股东筹划重大事项,自2月6日起停牌.烽火通信和光迅科技将於今日复牌,长江通信则将继续停牌.烽火通信停牌前收报27.49元人民币,过去三个月累计下跌15.36%.(完)