《中国股市盘前看点》--2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国白宫公布2013财年预算
--德国1月批发(趸售)物价指数
**宏观经济和政策面**
--中国国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.中国将在上半年出台"新36条"实施细则,促民间资本进入金融等垄断行业,并将继续促房价合理回归.[nCN1384262]
--商务部部长陈德铭日前表示,将通过缓解企业资金压力、加大财税政策支持及保持汇率基本稳定等措施支持外贸企业,稳定外贸增长;同时,将继续推进外贸结构调整和转型升级. [nCN1384200]
--中国龙年首月金融机构新增人民币贷款不足8,000亿元人民币,大幅低於市场预期,M2增速亦探至多年来低点.显示通胀压力未减背景下,央行政策调控力度未有实质放松.[ID:nCN1383070]
**重点行业和公司**
--中国安徽芜湖市周日晚宣布,上周发布的有关芜湖市房地产微调政策将暂缓执行,而新政的配套细则仍在研究中.[nCN1384160]
--湖北省环保厅日前发布的建设项目拟批准公示显示,上海通用汽车有限公司将投资70亿元,在武汉建设乘用车项目.项目建成後,形成年产30万辆汽车整车生产能力.[nCN1383758]
**海外动向**
--美国股市上周五下跌,标普500指数录得本年迄今最大单日百分比跌幅,此前希腊久拖不决的债务协议再遇阻力,令股市结束五周连涨势态.道琼工业指数.DJI收低89.23点,或0.69%,至12,801.23点[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC上档阻力位将在120日均线2,392点及整数位2,400点.(完)
--整理 林琦; 审校 曾祥进
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。