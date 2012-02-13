《中国股市盘前看点》--2月13日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国白宫公布2013财年预算

--德国1月批发(趸售)物价指数

**宏观经济和政策面**

--中国国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.中国将在上半年出台"新36条"实施细则,促民间资本进入金融等垄断行业,并将继续促房价合理回归.[nCN1384262]

--商务部部长陈德铭日前表示,将通过缓解企业资金压力、加大财税政策支持及保持汇率基本稳定等措施支持外贸企业,稳定外贸增长;同时,将继续推进外贸结构调整和转型升级. [nCN1384200]

--中国龙年首月金融机构新增人民币贷款不足8,000亿元人民币,大幅低於市场预期,M2增速亦探至多年来低点.显示通胀压力未减背景下,央行政策调控力度未有实质放松.[ID:nCN1383070]

**重点行业和公司**

--中国安徽芜湖市周日晚宣布,上周发布的有关芜湖市房地产微调政策将暂缓执行,而新政的配套细则仍在研究中.[nCN1384160]

--湖北省环保厅日前发布的建设项目拟批准公示显示,上海通用汽车有限公司将投资70亿元,在武汉建设乘用车项目.项目建成後,形成年产30万辆汽车整车生产能力.[nCN1383758]

**海外动向**

--美国股市上周五下跌,标普500指数录得本年迄今最大单日百分比跌幅,此前希腊久拖不决的债务协议再遇阻力,令股市结束五周连涨势态.道琼工业指数.DJI收低89.23点,或0.69%,至12,801.23点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC上档阻力位将在120日均线2,392点及整数位2,400点.(完)

--整理 林琦; 审校 曾祥进

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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