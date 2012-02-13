《中国债券市场每日交易备忘》--2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国江西高速30亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行及民生银行主承 广汇汽车服务公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行及工商银行主承 锦州港(600190.SS)1亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承 厦门海翼集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),工商银行及光大银行主承 广西建工集团2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),华夏银行主承 京城控股10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),招商银行及北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 巨力集团4亿元一年期短融041259006,票面利率8.40% 云南世博旅游集团3.3亿元三年期中票1282025,票面利率7.99% 国家电网100亿元九个月期超短期融资券011206004,票面利率4.2% 国家电网50亿元三个月期超短融011206003,票面利率4.1% ============================================================================== 三、缴款: 重庆粮食集团1亿元一年期短融 华电国际(600027.SS)(1071.HK)15亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 航天电子(600879.SS)6亿元9个月期短融1181245到期兑付,票面利率4.63% 财政部240亿元20年期固息国债080013付息,票面利率4.94% 呼和浩特春华水务公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098007付息,票面利率6.08% 国家开发银行150亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100222付息,基本利差0.45% 四川高速公路15亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082019付息,基本利差2.23% 重庆化医集团4亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082020付息,基本利差2.05% 江苏悦达集团8亿元三年期中票1182020付息,票面利率5.58% 本溪钢铁集团24亿元五年期中票1182021付息,票面利率5.64% 财政部269.30亿元七年期固息国债090001付息,票面利率2.76% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110230付息,基本利差0.59% 台州路桥公共资产投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180023付息,票面利率7.18% 财政部289.70亿元七年期固息国债080001付息,票面利率3.95% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和 微调从一季度就要开始.他并强调,促使房价合理回归不动摇.[ID:nCN1383984] --上海各方面将按照国家部署在今年6月30日前全面完成交易所清理整顿工作;同时,将支持 现有国家金融市场进一步发展壮大,推出新的全国性市场组织,规范启动和发展上海股权交易 市场等地方性的交易场所. --消息人士透露,中国证券公司柜台交易试点草案初步成型,设想是以券商为主导,与地方政 府合作,建立区域性柜台交易市场,以增加小微企业融资渠道. --中国安徽芜湖市周日晚宣布,上周发布的有关芜湖市房地产微调政策将暂缓执行,而新政 的配套细则仍在研究中.[ID:nCN1384160] 国家统计局2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 冉莹; 审校 曲伟治/边竞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。