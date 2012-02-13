《中国债券市场每日交易备忘》--2月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国江西高速30亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行及民生银行主承 广汇汽车服务公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行及工商银行主承 锦州港( 600190.SS )1亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承 厦门海翼集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),工商银行及光大银行主承 广西建工集团2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),华夏银行主承 京城控股10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),招商银行及北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 巨力集团4亿元一年期短融041259006,票面利率8.40% 云南世博旅游集团3.3亿元三年期中票1282025,票面利率7.99% 国家电网100亿元九个月期超短期融资券011206004,票面利率4.2% 国家电网50亿元三个月期超短融011206003,票面利率4.1% ============================================================================== 三、缴款: 重庆粮食集团1亿元一年期短融 华电国际( 600027.SS )( 1071.HK )15亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 航天电子( 600879.SS )6亿元9个月期短融1181245到期兑付,票面利率4.63% 财政部240亿元20年期固息国债080013付息,票面利率4.94% 呼和浩特春华水务公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098007付息,票面利率6.08% 国家开发银行150亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100222付息,基本利差0.45% 四川高速公路15亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082019付息,基本利差2.23% 重庆化医集团4亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082020付息,基本利差2.05% 江苏悦达集团8亿元三年期中票1182020付息,票面利率5.58% 本溪钢铁集团24亿元五年期中票1182021付息,票面利率5.64% 财政部269.30亿元七年期固息国债090001付息,票面利率2.76% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110230付息,基本利差0.59% 台州路桥公共资产投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180023付息,票面利率7.18% 财政部289.70亿元七年期固息国债080001付息,票面利率3.95% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和 微调从一季度就要开始.他并强调,促使房价合理回归不动摇.[ID:nCN1383984] --上海各方面将按照国家部署在今年6月30日前全面完成交易所清理整顿工作;同时,将支持 现有国家金融市场进一步发展壮大,推出新的全国性市场组织,规范启动和发展上海股权交易 市场等地方性的交易场所. --消息人士透露,中国证券公司柜台交易试点草案初步成型,设想是以券商为主导,与地方政 府合作,建立区域性柜台交易市场,以增加小微企业融资渠道. --中国安徽芜湖市周日晚宣布,上周发布的有关芜湖市房地产微调政策将暂缓执行,而新政 的配套细则仍在研究中.[ID:nCN1384160] 国家统计局2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 冉莹; 审校 曲伟治/边竞