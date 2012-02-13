〔中国证券〕证券公司柜台交易试点草案成型,待监管部门核准--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海2月13日电---通过场外交易市场以拓展中小企业融资渠道正加紧推进.中国证券报周一引述消息人士透露,近期有关部门召集多家券商召开会议,讨论了证券公司柜台交易业务试点暂行办法,目前该办法草案基本成文,尚待监管部门核准.
报导指出,草案内容或包括证券公司开展柜台交易业务的门槛、投资人准入条件及股份公司上柜交易流程等,对开展柜台交易业务的诸多细节进行了规范.
在年初召开的2012年证券期货监管工作会议上,中国证监会主席郭树清表示,以柜台交易为基础,加快建立统一监管的场外交易市场.
消息人士并透露,此次会议的主题正是以券商为主导,与地方政府合作,建立区域性柜台交易市场,以增加小微企业融资渠道,这意味着通过场外市场建设解决小微企业融资问题的步伐正在加快.
草案提出,将允许证券公司开展柜台交易业务.股份公司的股份需要上柜,应向证券公司申请,证券公司项目小组对其尽职调查,并完成上柜推荐书、上柜说明书等文件.如证券公司同意上柜申请,股份公司应与证券公司签订证券登记服务协议书,办理股份公司全部股份的托管登记後,其股份便可以转让交易.
草案明确,证券公司申请柜台交易业务资格需满足多项条件,如分类评价在BB级以上、净资本超过15亿元人民币、试点所在地营业部不少於10家等.预计10家左右券商可获首批试点资格,每家券商或只能在注册地开展柜台交易业务,待成熟後再融合统一.
此外,股份公司申请在证券公司柜台交易系统上柜,需满足存续满一年、业务独立、具有持续经营能力、具备风险控制能力等条件.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。