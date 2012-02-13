〔新闻稿〕惠誉:量化宽松举措降低英国的流动性风险

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

2月10日---评级机构惠誉表示,英国央行(BOE)周四决定将量化宽松规模提高500亿英镑,将明显降低该国利用民间渠道为其预算赤字融资的需求.

英国的赤字规模超过法国和德国;不过,从债券期限来看,英国2012年的借款需求小於法国.若将BOE的资产购买计划考虑在内,那麽该国2012年的借款需求也低於德国.英国的资产购买计划突显了该国货币和融资状况的弹性.但是,此计划无法消除我们对英国庞大的结构性预算赤字和迅速增加的公共债务负担的担忧.

经济增长和财政整固计划是评估英国整体信用状况的最重要因素.通过在二级市场上从民间投资者手中购买英国公债,BOE的资产购买计划发挥了作用.但是,无法确保投资者将选择购买新英国公债.事实上,增购资产的目的之一是为增加给实体经济的贷款.

尽管如此,我们认为,投资者会将出售英国公债所得中的很大一部分再次投资到此公债上,因公司债市场的供应受限.除了满足英国部分融资需求的直接益处外,量化宽松举措也已在使英国债券收益率(殖利率)保持在低位方面发挥积极作用.(完)