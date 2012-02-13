《全球主要国家债券发行预告》--2月13日-2月20日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透2月13日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
2/13 0120 日本 一年期贴现公债
2/13 意大利 85亿欧元 2013年2月14日到期的12个月期BOT债券
35亿欧元 2012年6月21日到期的127天期BOT债券
2/13 1630 美国 13周期国库券
26周国期库券
2/13 0700 德国 40亿欧元 2012年8月15日到期的六个月国库券
2/13 法国 BTF国库券
2/13 加拿大 18亿加元 国库券
2/14 意大利 27.5-40亿欧元 票息6.0%的2014年11月15日到期BTP债券
10-20亿欧元 (票息3.0%的2015年11月1日到期BTP债券;
票息4.0%的2017年2月1日到期BTP债券)
追加发行12个月期BOT债券
2/14 1630 美国 四周期国库券
2/14 希腊 三个月期国库券
2/14 西班牙 12个月及18个月期公债
2/14 加拿大 最少68亿加元 2012年5月24日到期的98天期国库券;
最少26亿加元 2012年8月16日到期的182天期国库券;
最少26亿加元 2013年2月14日到期的364天期国库券
2/15 0120 日本 三个月期贴现债券
2/15 1030 葡萄牙 15-20亿欧元 (2012年5月18日到期的三个月期国库券;
2012年8月17日到期的六个月期国库券;
2013年2月22日到期的12个月期国库券)
2/15 加拿大 35亿加元 五年期公债
2/16 西班牙 票息4.0%的2015年7月30日到期公债
票息4.4%的2015年1月31日到期Obligacion债券
票息4.3%的2019年10月31日到期Obligacion债券
2/16 0130 日本 五年期公债
2/16 1800 美国 30年期通胀保值债券
2/16 英国 17.5亿英镑 票息为4.50%的2034年到期公债
2/16 法国 70-85亿欧元 (票息3.0%、2014年7月25日到期的BTAN两年期公债;
票息2.5%、2015年1月25日到期的BTAN三年期公债;
票息1.75%、2017年2月25日到期的BTAN五年期公债)
13-18亿欧元 (票息1.1%、2022年7月25日到期的10年期OATei公债;
票息2.1%、2023年7月25日到期的11年期OATei公债;
票息1.85%、2027年7月25日到期的15年期OATei公债)
2/17 英国 国库券
2/20 法国 BTF国库券
2/20 英国 票息0.375%、2062年到期的指数关联公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 程琳
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透2月9日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
2/9 0130 日本 40年期公债
2/9 0900 匈牙利 长期公债
2/9 1800 美国 30年期公债
2/10 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
2/10 英国 国库券
2/13 0120 日本 一年期贴现公债
2/13 意大利 2013年2月14日到期12个月国库券
2/13 1630 美国 13周国库券
26周国库券
2/13 0700 德国 40亿欧元 2012年8月15日到期六个月国库券
2/13 法国 国库券
2/14 意大利 中期债券
2/14 0900 匈牙利 三个月贴现债券
2/14 1630 美国 四周期国库券
2/14 希腊 三个月期国库券
2/14 西班牙 12个月及18个月期公债
2/14 加拿大 最少68亿加元 2012年5月24日到期的98天期国库券;
最少26亿加元 2012年8月16日到期的182天期国库券;
最少26亿加元 2013年2月14日到期的364天期国库券
2/15 0120 日本 三个月期贴现债券
2/15 1030 葡萄牙 15-17.5亿欧元 (5月18日到期的三个月期国库券;
8月17日到期的六个月期国库券)
2/15 加拿大 五年期公债
2/16 0130 日本 五年期公债
2/16 1800 美国 30年期通胀保值债券
2/16 英国 17.5亿英镑 票息为4.50%的2034年到期公债
2/16 0900 匈牙利 12个月贴现国库券
浮动利率公债
2/16 法国 BTAN中期政府债券
OATi指数相关债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 许娜;审校 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。