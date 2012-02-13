《中国重要政经日程》--2月13日

=============================今日重要政经日程==========================

2/13(一)

*--国新办新闻发布会,国家发改委副主任杜鹰和贵州省长赵克志等介绍《国务院关於进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》出台背景、意义及落实举措等情况,并答记者问.

--中国国家副主席习近平对美国、爱尔兰、土耳其三国进行正式访问,至22日.

--中国经济50人论坛2012年年会在北京举行.

=============================近日重要政经日程==========================

2/14(二)

*--国新办新闻发布会,福建省人民政府省长苏树林、国家发改委有关负责人将介绍平潭综合实验区总体发展规划暨人才招聘计划有关情况.

2/16(四)

--第五届中国创业投资价值榜在北京举行.

--2012中国碳排放交易国际峰会在上海举行,至17日.

2/17(五)

--2011中国CFO年度人物评选在北京举行.

2/18(六)

--第三届上海金融论坛在上海举行.

2/23(四)

--第四届中国国际新能源产业博览会在北京举行,至周六

--第六届中国核电技术与投资论坛在上海举行,至周五

2/25(六)

--2012全球宏观经济预测春季年会在北京举行.

2/29(三)

--2012TOPCFO国际财务管理峰会在上海举行.

3/1(四)

--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.

3/3(六)

--全国政协十一届五次会议在北京开幕.

3/5(一)

--中国十一届全国人大五次会议在北京开幕.

3/15(四)

--2012福布斯中国潜力企业投资论坛在北京举行,至16日.

3/19(一)

--2012国际石油产业发展论坛在北京举行,至20日.

3/29(四)

--第六届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至31日.

4/13(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

4/23(一)

--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.

6/7(四)

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)