〔中国公开市场〕一级交易商今日仅申报正回购需求而无央票--业内人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透上海2月13日电---业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日仅申报了正回购需求,而没有央票.
业内人士表示,今日可以上报需求的正回购品种包括28天和91天期两种.
央行在1月初宣布,为保证银行体系流动性平稳运行,春节前暂停央票发行,并根据需求开展短期逆回购操作.在春节前最後一周,央行在公开市场共进行了3,520亿元人民币逆回购,并向部分机构进行了定向逆回购.
央行公开市场上周打破寂静,时隔七周出手正回购操作,继续实现净回笼.央票需求虽有申报,最终"只闻其声,不见其形",则尽显央行的谨慎态度.[ID:nCN1378650]
央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。