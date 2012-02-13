版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 13日 星期一 09:43 BJT

〔中国公开市场〕一级交易商今日仅申报正回购需求而无央票--业内人士

路透上海2月13日电---业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日仅申报了正回购需求,而没有央票.

业内人士表示,今日可以上报需求的正回购品种包括28天和91天期两种.

央行在1月初宣布,为保证银行体系流动性平稳运行,春节前暂停央票发行,并根据需求开展短期逆回购操作.在春节前最後一周,央行在公开市场共进行了3,520亿元人民币逆回购,并向部分机构进行了定向逆回购.

央行公开市场上周打破寂静,时隔七周出手正回购操作,继续实现净回笼.央票需求虽有申报,最终"只闻其声,不见其形",则尽显央行的谨慎态度.[ID:nCN1378650]

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐