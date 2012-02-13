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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 09:35 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住温和涨幅,受希腊通过撙节法案提振

路透惠灵顿/悉尼2月13日电---澳元和新西兰元周一守住温和涨幅,因希腊国会通过了一项不受欢迎的撙节法案,以确保取得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的第二批援助.[ID:nCN1383942]

澳元兑美元AUD=D4报1.0697美元,上周五曾跌至1.0640美元低位,为本月迄今最低水平.

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