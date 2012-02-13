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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 09:56 BJT

《外汇动态》美元/日圆上档挂有卖单和止损买单

0123GMT--几位交易员表示,美元/日圆上档面临相对较大卖压.

"卖单越来越多,"一家日资银行驻新加坡的交易员表示.

该交易员表示,据说在77.80和78.10日圆上方挂有美元/日圆止损买单,而且量还不少.

该交易员称,他预计美元/日圆短线基本走势可能下跌,因每年2月末至3月之间,在日资银行和公司财年末封账之前,通常美元/日圆会下跌.

"如果外资买入(美元/日圆),本周稍晚可能会出现多头平仓式的走势,"他补充说.

美元/日圆JPY=上涨0.2%至77.73,在上周高点77.81日圆附近徘徊.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

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