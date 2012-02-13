《外汇动态》美元/日圆上档挂有卖单和止损买单

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0123GMT--几位交易员表示,美元/日圆上档面临相对较大卖压.
"卖单越来越多,"一家日资银行驻新加坡的交易员表示.
该交易员表示,据说在77.80和78.10日圆上方挂有美元/日圆止损买单,而且量还不少.
该交易员称,他预计美元/日圆短线基本走势可能下跌,因每年2月末至3月之间,在日资银行和公司财年末封账之前,通常美元/日圆会下跌.
"如果外资买入(美元/日圆),本周稍晚可能会出现多头平仓式的走势,"他补充说.
美元/日圆JPY=上涨0.2%至77.73,在上周高点77.81日圆附近徘徊.(完)
--编译 李春喜;审校 艾茂林
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。