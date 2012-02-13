〔金属期市〕伦敦期铜上涨,希腊通过撙节措施提振风险资产

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海2月13日电---伦敦期铜价格周一上涨,自上周跌势中反弹,因希腊通过撙节措施提升风险资产吸引力.伦敦期铜上周录得1月初以来的首次周跌幅.
0107GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.37%,报每吨8,516美元,收复上个交易日的部分失地,当时曾下跌3%.期铜上周触及近五个月来最高8,765美元,今年迄今上涨近12%.
上海期交所主力4月期铜合约SCFc3下滑1.3%,至每吨60,740元人民币.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。