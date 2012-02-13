版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 09:43 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜上涨,希腊通过撙节措施提振风险资产

路透上海2月13日电---伦敦期铜价格周一上涨,自上周跌势中反弹,因希腊通过撙节措施提升风险资产吸引力.伦敦期铜上周录得1月初以来的首次周跌幅.

0107GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.37%,报每吨8,516美元,收复上个交易日的部分失地,当时曾下跌3%.期铜上周触及近五个月来最高8,765美元,今年迄今上涨近12%.

上海期交所主力4月期铜合约SCFc3下滑1.3%,至每吨60,740元人民币.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐