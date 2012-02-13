《交易视点》中国拟推出高收益债难对市场造成明显供给冲击--中金

路透上海2月13日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报指出，中国拟推出高收益债，但其私募性质决定了其流动性差的特征，难以对市场造成明显的供给冲击。

**交易所拟推出高收益债**

交易所高收益债发行上市管理办法拟推出，发行人可能主要为急需融资的非上市小微企业，初期针对机构投资者定向发行，发行采用备案制。

目前国内债券的主体评级基本都在A-级以上，低於BBB级的极少。我们估计即将推出的交易所高收益债评级可能在BBB级以下，比市场现有发行人的资质更弱。

交易所高收益债的交易流通安排尚未有细节披露，但其私募性质决定了其流动性差的特征。预计投资群体限於风险承受能力强的券商、私募和个人，而且收益率至少要在10%以上以体现额外的违约风险和流动性溢价才能吸引足够的需求，难以对市场造成明显的供给冲击。

**银行间以防御性策略为主**

我们此前提到AAA级中票可能存在一定的回调风险，除了对基准利率风险担忧情绪增强外，基金等交易型机构获利回吐和供给量反弹的压力也可能是一个诱发因素。

从上周的情况看，一方面交易型机构抛盘确实比较明显，另一方面供给量虽然没有大幅上升，但相比春节前後的情况也有比较明显的恢复。特别是银行金融债发行节奏开始加快，也会对信用债形成供给冲击。

考虑到法定准备金比率短期内下调的可能性下降，我们预计2月下旬资金面仍会维持偏紧状态。信用债方面虽然上周短融收益率下行，曲线相对陡峭化，但与历史平均水平相比较，短融的利差保护空间仍然是最充足的。

再考虑到未来中长端供给压力还有增大的可能，交易型机构抛压可能也无法很快消除，我们认为中长期品种短期来看仍然是上行风险大於下行机会，因此目前的投资策略建议继续以防御性为主，主要增加中等评级短融的配置，放慢中票配置节奏。

**交易所参与博弈城投债反弹**

交易所市场上周成交仍然较为活跃，市场以城投债反弹为主。对於风险承受能力较强的投资者，我们认为现阶段是博弈交易所高收益债阶段性反弹的好时机，其中首选城投品种。

首先，再融资政策的放松减轻了市场对於融资平台短期周转风险的担忧，近期收益率表现相对平静，只要收益率一段时期内不大幅上扬，票息回报较为可观。

第二，高收益债与高等级债绝对利差处於历史高位，在高等级债券机会下降甚至有回调风险的情况下，部分交易性需求可能会转向交易所高收益债。

第三，短期经济数据和政策超预期有助於配合高收益债的阶段性反弹。

历史上看，高低评级行情的转换在08年底-09年上半年也曾经出现过，低评级品种收益率在高等级品种收益率见底後仍有100-200bp的下降。

考虑到本轮高等级债券绝对收益率仍较高以及信用大环境更弱的因素，高收益债收益率的降幅会低於09年那一轮，但仍可能有50-100bp，其中城投债收益率下降至8.5%左右的可能性较大。尤其是其中的可回购品种，在目前的回购利率水平下会更受青睐，也可关注其中评级已上调至AA但尚未正式获得回购资格的品种，未来有质押回购带来价值重估的潜在交易机会。

不过，目前我们仍然不认为高收益债整体的信用基本面发生了反转，博反弹仍然只适合快进快出，且需控制仓位，不适合长期持有，尤其是房地产债以及部分资质较弱的公司债在年报公布前後仍存在一定的估值风险。

**新券配置建议**

上周新发短融优先推荐现金流稳定且投资高峰已过的长电，唯一的AA+悦达相对价值也良好，AA级新券资质普遍较差，有一定风险承受能力的投资者可以优先考虑永辉，顺鑫建议回避。

宁化工中小集合票据担保後实际违约风险较低，而发行利率高达7%，对於主体资质和流动性要求不高的投资者可适当配置。

新发中票中兖矿是唯一达到投资级的品种，评级真实，尽管5年AAA级目前仍处於调整过程中，对於有长期配置需求的投资者而言仍有不错的相对价值。

企业债中，延城债虽然为城投债，考虑到增信後票息较高，且上交所可回购，对於主体资质要求不高的投资者可以积极配置。鲁高速债期限长达10年但保险不能参与，但是交易所较为稀缺的高等级品种。

公司债中，中航重机固息品种定价偏低，浮息品种持有回报低於同评级固息债的可能性大。东磁债相对价值不如延城投债，但债项违约风险并不高，对主体资质要求不高的保险类机构可以考虑配置。(完)

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