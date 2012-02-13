〔中国金融〕人民币汇率难大幅升值,3-5年利率市场化可实现--专家

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海2月13日电---中国社科院副院长李扬表示,未来人民币汇率不会有特别大的升值;而中国实现利率市场化要大力发展资本市场,下一步应促进商业银行主导的资本市场发展,具体路径是存款理财化和贷款证券化,并预计大约3-5年,国内的利率市场化可以基本实现.
中国证券报周一引述他指出,凡是"率",都必须通过反复交易寻找均衡点,现在人民币的交易已经非常充分;其次,近期已经出现人民币贬值迹象,主要体现在离岸市场;其三,如果中国贸易顺差与国内生产总值(GDP)之比能够控制在4%以内,外汇来源大规模减少,人民币升值的基础性来源就极大弱化了.
"决定汇率的因素很多.就中美通胀对比而言,未来中国的通胀水平可能持续高於美国,从这一角度看,人民币也不需要再大幅升值了."他说.
中国国家副主席习近平今日起访问美国,市场人士相信人民币汇率将成为中美高层会唔时的重要议题之一.
人民币兑美元汇率CNY=CFXS周一早盘报6.2994元,较上日收盘6.2986元略跌;今日中间价CNY=PBOC为6.2939元,较上周五创下的汇改来新高6.2937元略有回落.而上周五即期汇价盘中亦创下6.2884元的汇改来新高.
**利率市场化条件是资金脱媒**
在谈及利率市场化时,李扬认为,市场化利率是市场上金融产品通过反复大规模交易形成的.利率市场化不应从调整银行存贷款利率做起,要让金融产品放开交易.因此,资金脱媒、让资金大规模从银行走出来是必要条件.
他称,如果越来越多的企业可以通过市场获取资金以替代银行贷款,这一市场化的利率反过来会对银行贷款利率形成压力.因此,利率市场化不在於利率水平是多少,而是要提供一种竞争机制,在这一机制下资金的供应者、需求者、供求双方之间三层竞争,这样利率才会市场化.
他并指出,当前利率市场化的条件已经成熟.近两年银行理财产品快速发展,规模已和银行贷款接近.理财产品的利率市场化,逼着银行的存款、贷款利率绕开各种管制跟着理财产品走.
"利率市场化展开的过程即是大量金融产品进入交易,"李扬说,任何国家,只要是金融资源集中在银行手里,都无法实现利率市场化.银行把资金的供需方隔开,资金价格就难以找到均衡点.
他提到,中国实现利率市场化要大力发展资本市场,在高度发达的资本市场里利率市场化才能巩固.下一步应促进商业银行主导的资本市场发展,具体路径还是存款理财化和贷款证券化,"当前银行资金运行的表外化,就是商业银行主导的资本市场发展."(完)
--发稿 林琦 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。