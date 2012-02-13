〔中国金融〕人民币汇率难大幅升值,3-5年利率市场化可实现--专家

路透上海2月13日电---中国社科院副院长李扬表示,未来人民币汇率不会有特别大的升值;而中国实现利率市场化要大力发展资本市场,下一步应促进商业银行主导的资本市场发展,具体路径是存款理财化和贷款证券化,并预计大约3-5年,国内的利率市场化可以基本实现.

中国证券报周一引述他指出,凡是"率",都必须通过反复交易寻找均衡点,现在人民币的交易已经非常充分;其次,近期已经出现人民币贬值迹象,主要体现在离岸市场;其三,如果中国贸易顺差与国内生产总值(GDP)之比能够控制在4%以内,外汇来源大规模减少,人民币升值的基础性来源就极大弱化了.

"决定汇率的因素很多.就中美通胀对比而言,未来中国的通胀水平可能持续高於美国,从这一角度看,人民币也不需要再大幅升值了."他说.

中国国家副主席习近平今日起访问美国,市场人士相信人民币汇率将成为中美高层会唔时的重要议题之一.

人民币兑美元汇率CNY=CFXS周一早盘报6.2994元,较上日收盘6.2986元略跌;今日中间价CNY=PBOC为6.2939元,较上周五创下的汇改来新高6.2937元略有回落.而上周五即期汇价盘中亦创下6.2884元的汇改来新高.

**利率市场化条件是资金脱媒**

在谈及利率市场化时,李扬认为,市场化利率是市场上金融产品通过反复大规模交易形成的.利率市场化不应从调整银行存贷款利率做起,要让金融产品放开交易.因此,资金脱媒、让资金大规模从银行走出来是必要条件.

他称,如果越来越多的企业可以通过市场获取资金以替代银行贷款,这一市场化的利率反过来会对银行贷款利率形成压力.因此,利率市场化不在於利率水平是多少,而是要提供一种竞争机制,在这一机制下资金的供应者、需求者、供求双方之间三层竞争,这样利率才会市场化.

他并指出,当前利率市场化的条件已经成熟.近两年银行理财产品快速发展,规模已和银行贷款接近.理财产品的利率市场化,逼着银行的存款、贷款利率绕开各种管制跟着理财产品走.

"利率市场化展开的过程即是大量金融产品进入交易,"李扬说,任何国家,只要是金融资源集中在银行手里,都无法实现利率市场化.银行把资金的供需方隔开,资金价格就难以找到均衡点.

他提到,中国实现利率市场化要大力发展资本市场,在高度发达的资本市场里利率市场化才能巩固.下一步应促进商业银行主导的资本市场发展,具体路径还是存款理财化和贷款证券化,"当前银行资金运行的表外化,就是商业银行主导的资本市场发展."(完)