〔中国热股〕房地产股早盘下挫,受总理坚持房地产调控言论影响

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京2月13日电---中国股市房地产股周一早盘全线下挫,受温家宝总理强调坚持房地产调控,促使房价合理回归不动摇的言论影响.此外,安徽芜湖市周日宣布暂缓实行上周发布的房地产微调政策,令市场的政策放松预期落空.分析人士认为,房地产行业从紧调控仍将延续.
本地时间9:44,上海地产类指数.SSEP跌2.53%,;合肥城建(002208.SZ)跌3.63%;地产股龙头--万科A(000002.SZ)下挫3.06%;大盘沪综指.SSEC则降0.87%.
温家宝周日表示,房地产调控目标有两个:一是促使房价合理回归不动摇,二是促进房地产市场长期、稳定、健康发展;保障性住房和商品房建设两者不可偏废.[ID:nCN1383984]
中国安徽芜湖市周日晚宣布,上周发布的有关芜湖市房地产微调政策将暂缓执行,而新政的配套细则仍在研究中. [ID:nCN1384160](完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。