〔中国热股〕房地产股早盘下挫,受总理坚持房地产调控言论影响

路透北京2月13日电---中国股市房地产股周一早盘全线下挫,受温家宝总理强调坚持房地产调控,促使房价合理回归不动摇的言论影响.此外,安徽芜湖市周日宣布暂缓实行上周发布的房地产微调政策,令市场的政策放松预期落空.分析人士认为,房地产行业从紧调控仍将延续.

本地时间9:44,上海地产类指数.SSEP跌2.53%,;合肥城建(002208.SZ)跌3.63%;地产股龙头--万科A(000002.SZ)下挫3.06%;大盘沪综指.SSEC则降0.87%.

温家宝周日表示,房地产调控目标有两个:一是促使房价合理回归不动摇,二是促进房地产市场长期、稳定、健康发展;保障性住房和商品房建设两者不可偏废.[ID:nCN1383984]

中国安徽芜湖市周日晚宣布,上周发布的有关芜湖市房地产微调政策将暂缓执行,而新政的配套细则仍在研究中. [ID:nCN1384160](完)