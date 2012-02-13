《全球重要经济事件一览表》--2月13日-2月20日

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2月13日(一)

华盛顿--美国总统奥巴马公布2013年预算提案.

东京--日本央行货币政策会议(至2月14日).

雅典--希腊提交债务交换最终协议给民间债权人的最後期限.

布鲁塞尔--欧洲央行管委柯恩(Luc Coene)将公布比利时央行年报(1300).

柏林--德国总理梅克尔和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)将在"新金融市场架构"专家会议後主持新闻发布会(1430).

加州克莱蒙特--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在克莱蒙特McKenna学院发表演说,主题为"美联储的职责及最佳货币政策实作"(0145).

多伦多--安大略省财长Dwight Duncan在加拿大经济俱乐部发表演讲,主题为"排除赤字以及改革公共服务方式".(1645)

华盛顿--卢森堡财长Luc Frieden就"欧洲前路"发表讲话(2130).

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在金融市场研讨会发表演说(2130).

2月14日(二)

华盛顿--美国总统奥巴马会晤中国国家副主席习近平.

华盛顿--美国财政部长盖特纳在美国参议院财务委员会就"总统2013财年预算案"发表证词(1500).

布鲁塞尔--欧元集团工作小组会议.

北京--中国-欧盟峰会.

东京--日本央行货币政策会议(最後一日).

赫尔辛基--芬兰财长Jutta Urpilainen在一场经济研讨会中发表演说.(1400)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会.(至2月15日)

柏林--经济合作暨发展组织(OECD)公布德国经济调查.

德拉瓦州纽瓦克--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在Lyons Companies及德拉瓦大学经济教育及创业中心针对经济前景发表演说(1345).

佛罗里达州SARASOTA--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在佛罗里达新学院全球互助中心针对经济前景发表演说(2240).

2月15日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月24-25日会议的记录(1900).

布鲁塞尔--欧元集团会议.

里斯本--国际货币基金组织(IMF)及欧盟官员启动对葡萄牙纾困案的第三次审议.

华盛顿--盖特纳在美国众议院筹款委员会就2013财年白宫预算提案发表证词(1500).

北京--中国-欧盟峰会(最後一日).

东京--日本央行公布月报.

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至2月16日).

伦敦--英国央行公布通胀报告.

奥斯陆--经济合作暨发展组织(OECD)公布挪威经济调查.

比利时安特卫普--欧洲央行管理委员会委员柯恩在比利时经济论坛发表演讲(1700).

德州圣马可士--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在2012年德州制造业峰会发表主旨演说(1400).

华盛顿--中国国家副主席习近平会晤美国副总统拜登.

悉尼--澳洲央行助理总裁洛威(Philip Lowe)就2012年政经总览在澳洲经济发展委员会讲话(2210).

2月16日(四)

弗吉尼亚州阿灵顿--(受邀)美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美国联邦存款保险公司(FDIC)举办的"社区银行的未来"活动上讲话(1400).

比利时列日--欧洲央行管委柯恩(Luc Coene)在比利时央行2011年年报发表会上讲话(1700).

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在VIA领导人论坛上讲话(0640).

尼科西亚--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯就"主权债务危机"发表讲话(1700).

斯德哥尔摩--瑞典央行公布执委会利率决议和2月货币政策报告(0830),瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)举行记者会(1000).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)向挪威央行监管委员会和受邀来宾发表年度讲话(1700).

法兰克福--欧洲央行公布月报(0900).

俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)副财长及央行副总裁会议(至2月17日).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)全球竞争论坛(至2月17日).

华盛顿--美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard),经济、能源和农业事务次长Robert Hormats和美联储国际金融部门主管Steve Kamin,在美国参议院金融委员会"检验欧债危机及其影响"听证会上发表证词(1500).

东京--日本央行公布1月23-24日货币政策会议的会议记录(2350).

2月17日(五)

东京--日本央行总裁白川方明在日本全国新闻俱乐部发表讲话(0320).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)全球竞争论坛(最後一日).

伦敦--欧洲央行管理委员会委员克诺特发表演说,主题为"欧洲货币联盟的未来以及荷兰在欧洲的定位".(1130)

伦敦--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)访问瑞典商会和巴克莱资本.

新西兰拉罗汤加--新西兰央行总裁博拉尔德就"我们能不能比想象中过得更好?"发表讲话.

俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)副财长及央行副总裁会议(最後一日).

2月20日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议(1600).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)