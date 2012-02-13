俄罗斯抨击西方向叙反对派提供武器

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月10日电---俄罗斯周五称，西方国家在叙利亚冲突中起了推波助澜的作用，向反对派提供了武器。

据报导，俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergey Ryabkov）说：“西方国家煽动叙利亚反对派坚决对抗，并向反对派供应武器、提供建议和指导，对这场危机起了推波助澜的作用。”

但他未具体谈到是哪些国家在向叙利亚反抗力量提供武器。

里亚布科夫并表示，如果西方国家继续通过安理会试图干预叙利亚内部事务，俄罗斯将采取“重大举措”。

他说：“安理会不是用来干预内政的工具，也不是决定一个国家谁来当政的机构。如果我们的夥伴国不明白这点，我们就必须采取重大举措，让他们看清现实。”

俄罗斯总理普京警告西方国家，勿干预叙利亚以及俄罗斯内部事务。（完）