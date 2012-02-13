俄罗斯抨击西方向叙反对派提供武器

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月10日电---俄罗斯周五称，西方国家在叙利亚冲突中起了推波助澜的作用，向反对派提供了武器。
据报导，俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergey Ryabkov）说：“西方国家煽动叙利亚反对派坚决对抗，并向反对派供应武器、提供建议和指导，对这场危机起了推波助澜的作用。”
但他未具体谈到是哪些国家在向叙利亚反抗力量提供武器。
里亚布科夫并表示，如果西方国家继续通过安理会试图干预叙利亚内部事务，俄罗斯将采取“重大举措”。
他说：“安理会不是用来干预内政的工具，也不是决定一个国家谁来当政的机构。如果我们的夥伴国不明白这点，我们就必须采取重大举措，让他们看清现实。”
俄罗斯总理普京警告西方国家，勿干预叙利亚以及俄罗斯内部事务。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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