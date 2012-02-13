《中国报摘》--其他报纸重要消息2月13日(II)

--记者了解到,由於"新三板"的扩容方案(即在中关村科技园区股份代办转让的基础上扩容,发展全国统一场外市场的方案)数次遭国务院否决,"新三板"这一提法将成为历史,逐渐淡出官方口径.取而代之的,将是一个以柜台交易为基础的统一监管的场外交易市场.