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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 10:02 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月13日(II)

**证券时报**

--据相关文件,为支持保障房建设以及偿还到期地方政府性债务,上海将分级建立政府性债务偿债准备金制度,将地方政府性债务收支纳入预算管理,实现对政府融资平台公司债务的全口径管理.

--记者获悉,首批独立基金销售机构的名单正在监管部门的内部审批流程之中,第一批独立基金销售机构可能花落三家.

**经济参考报**

--记者了解到,由於"新三板"的扩容方案(即在中关村科技园区股份代办转让的基础上扩容,发展全国统一场外市场的方案)数次遭国务院否决,"新三板"这一提法将成为历史,逐渐淡出官方口径.取而代之的,将是一个以柜台交易为基础的统一监管的场外交易市场.

**新京报**

--伟业我爱我家市场研究院统计,自北京去年2月开始执行的限购政策实施至今,非京籍购房者所占比重下降25%,非京籍人群的购房套数也大幅下跌了83.9%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/苏丹; 审校 曾祥进

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