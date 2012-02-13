《中国报摘》--其他报纸重要消息2月13日(II)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
**证券时报**
--据相关文件,为支持保障房建设以及偿还到期地方政府性债务,上海将分级建立政府性债务偿债准备金制度,将地方政府性债务收支纳入预算管理,实现对政府融资平台公司债务的全口径管理.
--记者获悉,首批独立基金销售机构的名单正在监管部门的内部审批流程之中,第一批独立基金销售机构可能花落三家.
**经济参考报**
--记者了解到,由於"新三板"的扩容方案(即在中关村科技园区股份代办转让的基础上扩容,发展全国统一场外市场的方案)数次遭国务院否决,"新三板"这一提法将成为历史,逐渐淡出官方口径.取而代之的,将是一个以柜台交易为基础的统一监管的场外交易市场.
**新京报**
--伟业我爱我家市场研究院统计,自北京去年2月开始执行的限购政策实施至今,非京籍购房者所占比重下降25%,非京籍人群的购房套数也大幅下跌了83.9%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/苏丹; 审校 曾祥进
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。