《外汇动态》美元兑韩元持坚,因市场人士料仍持有美元空仓以待回补

0149GMT---美元兑韩元走高,因许多交易员认为,市场人士仍持有空仓以待回补,尽管希腊议会通过撙节法案.

但交易员称,美元兑韩元上行受限,因包括造船商等韩国出口商和一些境外基金逢高卖出该货币对.

美元兑韩元上升0.1%至1,124.9.

一位驻首尔的外资银行交易员表示,"市场今年迄今一直在做空美元,今年底前也将如此."因此,美元兑韩元将暂时介於1,120-1,130区间.

但另一位交易员称,由於上周出现修正行情,一些市场人士已持有多仓,其并预计该货币对最终将回落.

韩元兑美元上周累计下跌0.5%.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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