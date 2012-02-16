《热点问答》国债期货仿真交易启动,市场环境渐成熟将迎来涅磐重生

* 现货市场初具规模,国债期货已具备推出基础

* 国债期货有助提升现货流动性,促进有效定价

* 并有助於加快中国的利率市场化进程

* 五年国债适合做合约标的,但交割券定价或成难点

* 国债期货有望解决债市割裂问题

* 仿真运行需有一定时间,以积累经验

发稿 边竞/林琦

路透上海2月16日电---中国金融期货交易所设计的国债期货仿真交易本周启动,标志着在暂停国债期货交易17年後,中国再次踏上利率衍生品的探索之路.

1995年的"327"事件直接导致了国债期货试点交易被叫停,彼时现货规模偏小,且投机气氛过重均是重要原因,经过十余年的跨越式发展,债市已初具规模,重启国债期货的市场环境基本具备.

不过,虽然现券市场体量不断上升,但因持券主体相对集中,市场交易活跃度仍有待进一步提高,业内人士指出,推出国债期货不仅有利於盘活现货市场的流动性,而且将促进债券的有效定价,有助於加快中国的利率市场化进程.

"市场基础没什麽问题了,现在的IRS(利率互换)可以实现一部分国债期货的(避险)功能,但只对有限的机构开放,国债期货因为是标准化合约,参与机构更多,市场意义更明显."平安证券固定收益部研究主管石磊称.

南京银行研究部经理黄艳红认为,国债期货有可能是利率市场化投石问路的一步,未来推出之後,债券市场的活跃程度会有很大提升,期货也将成为影响现券走势的重要因素之一.

中国金融期货交易所此前宣布,周一(13日)正式启动国债期货仿真交易.仿真交易将逐步对外开放,分批次发展期货公司、银行、证券、基金等机构投资者参与,并在适当时机推向全市场.

中金所指出,随着中国债券规模的扩大和利率市场化改革的推进,债券持有者参与国债期货保值避险的需求日趋强烈.上市国债期货,能够为市场提供重要的风险管理工具,形成由债券发行、交易、风险管理三级构成的完整的债券市场体系;为债券市场提供有效的定价基准,形成健全完善的基准利率体系.

20世纪90年代初中国已进行过国债期货交易试点,但因可供交割的国债现券数量小於期货的交易规模,导致国债期货的投机气氛浓厚、透支、超仓、内幕交易等现象十分严重,最终爆发"327"国债事件,原万国证券公司等机构濒临破产,1995年国债期货试点暂停.[ID:nCN1393270]

随着此次国债期货仿真交易启动,合约细则及参与主体等各方面将有何新的变化?以下是关於仿真交易及未来发展一些热点话题的问答.

**为何选择五年品种为基准券**

中金所此次推出的仿真交易以五年期国债作为合约标的,为何会选择这一期限品种呢?主要原因可能是目前中期国债的存量相对较大,现货市场的规模可以为期货市场的交易提供更为稳固的基础.

"4-7年的(国债现)券挺多的,国债的平均期限也就在这个附近,市场交易还是比较活跃的,(开展国债期货交易)够用."石磊指出.

此外,关键期限的中长期记账式国债已实现了滚动发行,例如今年财政部计划发行共四期五年国债,每季度一期;七年国债发行九期;10年国债将发行10期,这将为国债期货提供充足的现券储备.

此次仿真交易选定的可交割券为剩余期限为4-7年的国债.根据中国债券信息网的统计数据,目前剩余期限在4-7年的记账式国债存量近1.56万亿元.而当时327事件中对应的1992年三年期国债发行量仅240亿元.

**现货交割有没有市场基础**

与中金所现有的沪深300股指期货产品不同的是,国债期货仿真交易的交割方式为实物交割.可交割券众多,一方面有利於降低市场风险,但另一方面由於不同个券的期限有别,亦存在如何进行估值调整的问题,会不会对交割形成障碍?

首批参与国债仿真交易的一位银行人士透露,"因为是一篮子券交割,交割风险不是很大,可交割券应该有一个转换因子,可以跟标准券--3%票面利率的五年虚拟券进行转换."

该人士并指出,转换过程其实并不困难,但重点在於如何定价,理论上讲肯定是剩余期限最近的券最为理想,如果是用老券,流动性的好与不好将会影响定价.

中金所目前的仿真交易规则中,尚未对交割结算的定价做出明确规定;如果国债期货未来正式推出,这一问题恐怕难以绕开,业内人士指出,应考虑出台一个指导性的原则.

北京一大型券商分析师则提到,绝大部分期货交易都不会等到交割日来清算,之前就已经平仓,最後真正需要实物交割的很少.即使在交割具体操作上有一些问题要解决,应该也不至影响国债期货的推出进程.

**割裂的现货市场会否成为阻碍**

谈到目前债市存在的问题,割裂的现货市场恐怕不得不提,银行间市场和交易所市场共存多年,却从未真正统一,若国债期货推出,机构在两个市场上托管的国债如何进行交割,是一个问题,这会不会成为国债期货推出的阻碍?

市场人士对这个问题的解决普遍乐观,他们更进一步认为,国债期货反而可能成为推进国债现货市场融合的催化剂.

"(推进国债期货)可能有鼓励银行进入交易所市场的意图,甚至银行间市场和交易所市场合并,推出新产品,活跃市场,以促进(银行)机构的参与热情."黄艳红称.

根据证监会、人民银行、银监会2010年10月的通知,上市商业银行获准重返阔别13年的交易所债券市场,以打破交易所债市和银行间债市的分割状态.可是即使政策上已无障碍,因为交易所的托管量偏低,债券发行量也较有限,仍难以吸引银行的参与热情.

黄艳红进一步指出,国债期货提供了对冲的做空工具,银行肯定会有兴趣参与,接下来需要加强两个市场互联互通的建设,让现券的跨市场转移更加便利,才能有效发挥国债期货在促进市场融合方面的作用.

中金所也表示,国债期货的推出亦有利於活跃国债现券交易,提高债券市场流动性,推动债券市场的统一互联.

截止1月末,沪深交易所市场的国债托管量为2,013亿元,仅及银行间市场5.94万亿元记账式国债托管量的3.4%.

**交易者是谁**

从目前债市的投资者结构来看,银行、基金、券商和保险等占据了市场的大部分份额,未来这些机构亦应该成为国债期货的重要参与主体.

前述北京的券商分析师表示,债市一直以来没有什麽太活跃的衍生品,利率互换算一个,但是利率互换参与者群体还是以银行为主,基金、券商、保险等机构参与热情并不高,因利率互换仍是场外交易,交易双方需互相授信.

"各类主体都能参与(国债期货),更符合现在债券市场的结构,应该是个比较理想的状态."他指出,将来的国债期货是公开交易,交易各方都不需要额外授信,而且中金所集中清算令对手方违约的风险减少至最小.

不过也有业内人士指出,虽然部分银行也在国债期货仿真交易的名单中,但他们未来的参与程度尚难以估计.

"比如IRS,已经被很多银行当成纯交易的工具,Hedge(套期保值)的功能反而少了,更重要的作用没有发挥出来,IRS尚且这样,利率(国债)期货究竟能发展成什麽样,还是难说.初期可能还是券商占主导."平安证券石磊指出.