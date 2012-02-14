分析：中国要不要对西方说"不"？

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月10日电(记者 Sui-Lee Wee/Chris Buckley)---一年前，中国在联合国安理会利比亚决议案表决时，投了弃权票；一年後，在安理会针对叙利亚的决议案表决时，中国动用了否决权，这凸显中国在决定如何应对外部压力时遇到难题。

中国国家副主席习近平近日访美，西方可能就叙利亚问题进一步向中国施压。

分析师认为，未来中国决策层将继续面临一个外交难题，即如何在坚持自身看法以及接纳他国尤其是美国观点之间取得平衡，中国总体上不希望与美国发生冲突。

前英国外交官、现任英国外交政策机构Chatham House亚洲负责人布朗(Kerry Brown)称："中国在短短时间内，突然成为了世界舞台重要角色，而政治结构方面可能还不够完备。"

"未来还会有严重的‘成长痛’。我想他们还没真正作好准备。他们突然就成了全球举足轻重的力量，因此就必须具有全球心态。"

在中俄否决联合国安理会叙利亚决议草案後的几天，中国外交政策面临的两难境地可见一斑。

一方面，中国官方媒体将动用否决权描述为与西方的对抗，这也是民族主义者津津乐道的话题。而另一方面，中国一名高级中国外交官的表态则相对温和。

新华社评论文章谈到中国行使否决权时称，阿萨德政府被西方国家视作眼中钉，如果西方国家成功推动叙利亚政权更迭，就可以进一步孤立伊朗和真主党。

而中国外交部副部长崔天凯在叙利亚问题上的论述则相对温和，外交部官员还会见了叙利亚反对派代表。

崔天凯说："在使用否决权的时候，中国一直采取谨慎和负责任的态度。"

他并称，在叙利亚问题上，中美之间以及和联合国安理会之间的合作空间还是存在的。

中国对叙利亚决议案行驶否决权，表明中国仍秉持不干预他国事务的立场，尽管西方国家警告称安理会内部分歧将导致叙利亚流血事件加剧。

而去年3月在利比亚决议案表决时，中国和俄罗斯均投了弃权票，当时决议授权北约对利比亚空中军事行动。

但分析师指出，中国可能对此有点後悔，因後来北约对利比亚军事干预行动扩大，并最终推翻了卡扎菲。

崔天凯说，不能因为中国谨慎和负责任的态度，就指望中国不使用否决权，在必须使用否决权时，中国该出手的时候一定会出手。

《人民日报》海外版评论文章写道："中国已坐上了国际舞台的主桌，需要适应在聚光灯下的新环境，国际社会同样需要适应中国这一新角色。"(完)