《外汇动态》欧元的中期前景仍然偏空--瑞银

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0217GMT--瑞银集团驻新加坡的外汇策略全球主管Mansoor Mohi-uddin在最近的研究报告中称,如果欧盟和国际货币基金组织(IMF)本周同意向希腊发放新资金,且民间部门参与该国债务重组取得进展,那麽欧元可能在近期的1.26-1.33区间继续受到支撑,直至2月底欧洲央行(ECB)进行下一次三年期注资.
"不过那以後我们的中期看法仍然偏空,"他说道,"ECB仍准备在未来几个月降息.欧元区的撙节措施将抑制成长.4月的法国和希腊大选会对欧元区的新'财政规约'产生不确定因素.更强的美国数据将降低美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松的担忧."
欧元兑美元EUR=目前报1.3230,较周五纽约尾盘上涨0.2%.(完)
--编译 吴云凌;审校 王兴亚
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。