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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 10:38 BJT

《外汇动态》欧元的中期前景仍然偏空--瑞银

0217GMT--瑞银集团驻新加坡的外汇策略全球主管Mansoor Mohi-uddin在最近的研究报告中称,如果欧盟和国际货币基金组织(IMF)本周同意向希腊发放新资金,且民间部门参与该国债务重组取得进展,那麽欧元可能在近期的1.26-1.33区间继续受到支撑,直至2月底欧洲央行(ECB)进行下一次三年期注资.

"不过那以後我们的中期看法仍然偏空,"他说道,"ECB仍准备在未来几个月降息.欧元区的撙节措施将抑制成长.4月的法国和希腊大选会对欧元区的新'财政规约'产生不确定因素.更强的美国数据将降低美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松的担忧."

欧元兑美元EUR=目前报1.3230,较周五纽约尾盘上涨0.2%.(完)

--编译 吴云凌;审校 王兴亚

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