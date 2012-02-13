《外汇动态》欧元的中期前景仍然偏空--瑞银

0217GMT--瑞银集团驻新加坡的外汇策略全球主管Mansoor Mohi-uddin在最近的研究报告中称,如果欧盟和国际货币基金组织(IMF)本周同意向希腊发放新资金,且民间部门参与该国债务重组取得进展,那麽欧元可能在近期的1.26-1.33区间继续受到支撑,直至2月底欧洲央行(ECB)进行下一次三年期注资.

"不过那以後我们的中期看法仍然偏空,"他说道,"ECB仍准备在未来几个月降息.欧元区的撙节措施将抑制成长.4月的法国和希腊大选会对欧元区的新'财政规约'产生不确定因素.更强的美国数据将降低美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松的担忧."