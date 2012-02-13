《中国基金发行日程表》--2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *国泰成长优选 国泰基金 招商银行 农业银行、宏源证券等 2/16-3/16 股票基金 *中欧盛世成长 中欧基金 广发银行 民生银行、国泰君安等 2/15-3/16 分级股票基金(LOF) *建信深证100 建信基金 交通银行 农业银行、国泰君安等 2/15-3/14 指数增强基金 *诺德周期策略 诺德基金 中国银行 中信银行、长江证券等 2/13-3/16 股票基金 *广发聚财信用 广发基金 工商银行 交通银行、申银万国等 2/13-3/9 债券基金 *摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫 建设银行 交通银行、中信证券等 2/13-3/9 主题优选股票基金 景顺长城优信 景顺长城 中国银行 工商银行、海通证券等 2/6-3/13 增利债券基金 中小板300成长ETF 国泰基金 中国银行 申银万国、上海证券等 1/30-3/9 国泰中小板300 国泰基金 中国银行 交通银行、申银万国等 1/30-3/9 成长ETF联接基金 南方新兴消费增长 南方基金 工商银行 交通银行、海通证券等 2/7-3/7 分级股票基金 长安宏观策略 长安基金 邮储银行 交通银行、国泰君安等 2/2-3/7 股票基金 汇添富逆向 汇 添 富 农业银行 建设银行、国泰君安等 2/7-3/7 投资股票基金 民生加银中证 民生加银 建设银行 中国银行、国泰君安等 2/6-3/6 主题指数基金 中银信用增利 中银基金 中信银行 建设银行、国泰君安等 1/30-3/6 债券基金(封闭期三年)(LOF) 浙商聚潮新 浙商基金 民生银行 光大证券、上海证券等 2/6-3/5 思维混合基金 中海上证380 中海基金 工商银行 交通银行、长江证券等 2/6-3/2 指数基金 东吴深证100指数 东吴基金 建设银行 交通银行、中银国际等 2/6-3/2 增强基金(LOF) 诺安新动力灵活 诺安基金 工商银行 建设银行、渤海证券等 2/2-2/29 配置混合基金 博时天颐债券基金 博时基金 工商银行 招商银行、国泰君安等 1/31-2/27 华宝兴业医药 华宝兴业 建设银行 交通银行、平安证券等 1/30-2/24 生物优选股票基金 融通四季添利 融通基金 工商银行 交通银行、海通证券等 1/16-2/24 (募集份额上限为20亿份,不包括利息折算的份额) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 中国银行、中信建投等 1/4-2/20 (募集规模上限为5亿美元等值的人民币) 亚洲机会股票基金(QDII) 国联安信心增长 国联安 中信银行 工商银行、国泰君安等 1/11-2/17 定期开放债券基金 泰信保本混合基金 泰信基金 中信银行 工商银行、平安证券等 1/9-2/17 (募集规模上限为9亿元人民币,包括募集期利息) 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华. 4.天相投顾统计数据显示,64家基金管理公司旗下872只基金去年四季度亏损1,235.28亿元,较三季度 减少50.8%.基金整体亦由净赎回转为净申购.(完) --整理 冉莹; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。