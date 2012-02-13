〔中国公开市场〕明日一年央票可能续停发,央行回笼资金态度谨慎(更新版)

(新增细节和市场评论)

* 今日只报正回购需求,而无央票

* 明日一年央票可能继续停发

* 央行回笼市场流动性态度依旧谨慎

路透上海2月13日电---中国央行公开市场一年期央票本周或继续暂停,正回购操作有望继续扮演主角.业内人士认为,在公开市场到期资金偏少,而且下调存款准备金率短期无望的情况下,央行在回笼市场流动性方面,态度依旧较为谨慎.

业内人士周一透露,公开市场一级交易商今日仅申报了正回购需求,而没有央票.上报需求的正回购中,包括28天和91天期两种.

北京一券商交易员认为,央行如果继续暂停央票发行,显示其回收流动性的态度依旧较为谨慎.因公开市场到期资金规模有限,1月"CPI又起来了,降准一时半会不会了."

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降的趋势;此外1月新增人民币信贷则不足8,000亿元,大幅低於预期.

华南一银行交易员称,今日未上报一年央票需求,意味着明日一年央票发行"基本就停了,但周四还说不死."

他解释说,周三还有一次公开市场上报需求,不排除央行届时新增周四三个月央票需求的可能性.

不过也有业内人士表示,自年初以来一直没有新的央票供给,不排除累积的投资需求过强,压低央票发行收益率的可能.央行为避免由此产生的宽松政策预期,因此索性不发.

央行在1月初宣布,为保证银行体系流动性平稳运行,春节前暂停央票发行,并根据需求开展短期逆回购操作.在春节前最後一周,央行在公开市场共进行了3,520亿元人民币逆回购,并向部分机构进行了定向逆回购.

央行公开市场上周打破寂静,时隔七周出手正回购操作,继续实现净回笼.央票需求虽两度申报都最终未果,连续六周暂停发行,尽显央行的谨慎态度.[ID:nCN1378650]

据路透统计显示,中国央行公开市场2月央票到期量仅为120亿元人民币,且没有到期的正回购,央票及正回购到期规模较1月的1,260亿元环比骤降逾九成.[ID:nCN1359844]

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.(完)