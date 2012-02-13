中国两只大熊猫明年将赴加拿大

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透重庆2月11日电---加拿大周六向中国租借两只大熊猫，进行为期10年的合作保护研究，以此开始改善与中国的关系。
在本次访华之行的最後一天，加拿大总理哈珀见证了协议签署仪式。这也是大熊猫在20多年来首次前往加拿大。
哈珀在重庆动物园举行的签字仪式上表示，大熊猫前往加拿大象征着两国关系向前迈出了重要一步。
雄性大熊猫“二顺”和雌性大熊猫“绩丽”预计将於明年年初启程前往加拿大，将一起在多伦多动物园和卡尔加里动物园各待五年。
此前，中国曾与澳大利亚、奥地利、日本、新加坡、西班牙、泰国、美国等国签署过大熊猫长期租借协议。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。