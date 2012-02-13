伊朗总统称即将宣布核项目重大进展

(本文由路透中文网编译提供)

路透德黑兰2月11日电---伊朗总统艾哈迈迪-内贾德周六称，伊朗不久将公布其核项目重大进展。

“未来几天，伊朗将向全世界宣告核项目重大进展，”他在伊斯兰革命33周年纪念活动中讲话称。

数万伊朗民众走上街头，高举伊朗国旗和最高领袖哈梅内伊的图片，高呼“打倒以色列”和“打倒美国”的口号。哈马斯领导人哈尼亚也参加了此次纪念活动。

若对伊制裁不能奏效，美国和以色列不排除发动军事打击的可能性。

艾哈迈迪-内贾德说：“若遭犹太复国主义政权（以色列）攻击，我们将把其碾为灰烬。我们将有数以千计的导弹对准以色列以及美国在该地区的40个基地。”

他重申伊朗官方立场，称欢迎新一轮核问题谈判。上一轮谈判於一年前破裂，因伊朗拒绝中止铀浓缩活动。

艾哈迈迪-内贾德表示：“他们说愿意谈判，我们欢迎，伊朗一直准备在正义和互相尊重的框架内谈判。伊朗不会作出任何退让。”

他说：“我们已经未雨绸缪，存下了逾300亿美元。至3月，伊朗非石油出口将达到逾430亿美元......而过去10个月进口下降了5%。”（完）