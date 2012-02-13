〔表格〕2月10日止当周外资买超韩国股票--野村

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透2月13日电---以下是2月10日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 12周 年内迄今 2011年
日本外亚洲市场 4,222 13,669 12,340 15,484 (14,372)
印度 1,092 3,318 2,541 3,573 230
印尼 (48) 29 612 299 1,274
日本 282 5,611 125 7,372 21,712
韩国 1,639 7,112 5,073 7,524 (7,341)
菲律宾 (22) 193 1,219 373 1,327
台湾 982 2,295 2,132 3,008 (9,680)
泰国 578 721 763 709 (183)
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 侯向明;审校 吴云凌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。