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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 11:04 BJT

〔表格〕2月10日止当周外资买超韩国股票--野村

路透2月13日电---以下是2月10日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 4,222 13,669 12,340 15,484 (14,372)

印度 1,092 3,318 2,541 3,573 230

印尼 (48) 29 612 299 1,274

日本 282 5,611 125 7,372 21,712

韩国 1,639 7,112 5,073 7,524 (7,341)

菲律宾 (22) 193 1,219 373 1,327

台湾 982 2,295 2,132 3,008 (9,680)

泰国 578 721 763 709 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 侯向明;审校 吴云凌

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