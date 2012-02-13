更正:〔IEA月报〕2012年全球石油日需求增长预估再调降25万桶至80万桶(2月10日)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:内文最後一段应为...1月石油输出国组织(OPEC)供给升至2008年"10月"来的最高...而非"8月")
路透伦敦2月10日电---国际能源署(IEA)周五表示,2012年全球石油需求将成长不到1%,连续第六个月调降石油需求增长预估,IEA指称因全球经济疲软.
IEA将2012年全球石油日需求增长预估调降25万桶至80万桶.
IEA表示:"本次月报考虑了近期经济增速下调以及由此导致的2012年油品需求增速放缓...这给居高不下的油价构成了限制."
IEA称,市场似乎有"足够的供给弹性"来应对国际社会制裁伊朗原油出口所造成的潜在影响.
"尽管有这些保障,但对於供给问题的感觉显然会在当前支撑油价,"IEA称.
IEA表示,1月石油输出国组织(OPEC)供给升至2008年10月来的最高,达到每日3,090万桶,并指出利比亚石油产出稳步提高,而沙特和阿联酋的供给则持稳.(完)
--编译 蔡美珍/王洋;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。