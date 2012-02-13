更正:〔IEA月报〕2012年全球石油日需求增长预估再调降25万桶至80万桶(2月10日)

(更正:内文最後一段应为...1月石油输出国组织(OPEC)供给升至2008年"10月"来的最高...而非"8月")

路透伦敦2月10日电---国际能源署(IEA)周五表示,2012年全球石油需求将成长不到1%,连续第六个月调降石油需求增长预估,IEA指称因全球经济疲软.

IEA将2012年全球石油日需求增长预估调降25万桶至80万桶.

IEA表示:"本次月报考虑了近期经济增速下调以及由此导致的2012年油品需求增速放缓...这给居高不下的油价构成了限制."

IEA称,市场似乎有"足够的供给弹性"来应对国际社会制裁伊朗原油出口所造成的潜在影响.

"尽管有这些保障,但对於供给问题的感觉显然会在当前支撑油价,"IEA称.

IEA表示,1月石油输出国组织(OPEC)供给升至2008年10月来的最高,达到每日3,090万桶,并指出利比亚石油产出稳步提高,而沙特和阿联酋的供给则持稳.(完)