〔IEA月报〕2012年全球石油日需求成长预估再降25万桶,因经济疲弱(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
* 2012年全球石油需求料为日均8,990万桶
* 1月OPEC原油供给日均3,090万桶,为2008年10月以来最高水准
* OECD以外国家石油需求料强劲成长
路透伦敦2月10日电---国际能源署(IEA)周五表示,2012年全球石油需求将成长不到1%,为连续第六个月调降石油需求增长预估,IEA指称因全球经济疲软.
IEA将2012年全球石油日需求增幅预估调降25万桶,至80万桶.
IEA表示:"本次月报考虑了近期经济增速下调,以及由此导致的2012年油品需求增速放缓...这对居高不下的油价构成了限制."
IEA指出,国际货币基金组织(IMF)目前预估2012年全球经济将扩张3.3%,远低於先前估计的成长4%.
石油输出国组织(OPEC)周二亦因经济疲弱,调降全球石油需求成长预估,预测2012年全球每日需求量将增加94万桶,较上月预估值减少12万桶.[ID:nCT0506335]
反观美国能源资料协会(EIA),周二则调高2012年全球日均石油需求增长预估5万桶,至132万桶.
IEA指称,多数工业国家石油需求料将减少0.8%,其中逾40%降幅归咎於汽油需求减少.
最新的12月统计数据初值显示,尽管经济展现韧性,但北美石油需求仍骤降,较上年同期减少4.1%.
IEA将之归因于美国冬季异常温和导致的取暖油及液化石油气(LPG)需求大减.
IEA指出,由於经济前景低迷,2012年欧洲石油需求或将创下最大的相对降幅,将较上年减少30万桶.
"欧洲在2011年第四季的经济活动多半已出现下滑,2012年第一季料将进一步滑坡,这在技术定义上即等同於衰退,"该机构表示.
然而,IEA指称,经济合作暨发展组织(OECD)以外区域2012年石油需求将增加120万桶/日,或2.8%,协助抵销OECD国家需求的降幅.
**OPEC产量创2008年10月来最高**
尽管石油需求预估下调,1月份OPEC供给却升至2008年10月以来最高水准,达到日均3,090万桶.IEA指出,利比亚产量稳步提高,沙特及阿联酋的供给持稳.
1月份全球日均石油供给上升10万桶至9,020万桶,其中OPEC日均产量较12月同意的产量目标3,000万桶高出90万桶.
但OPEC以外国家产量则减少20万桶/日至5,320万桶/日,部分因叙利亚冲突升级,以及苏丹和南苏丹对运输收入产生争议所导致.
IEA称,2012年市场似乎有"足够的供给弹性"来应对国际社会制裁伊朗原油出口所造成的潜在影响.
"尽管有这些保障,但对於供给将出问题的感觉显然在当前支撑着油价,"IEA称.(完)
--编译 龚芳;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。