《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:早盘小跌,本周开局震荡盘整

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
IFR悉尼2月13日电--美元兑日圆以外亚洲货币周一亚洲早盘小幅下跌,本周开局走势动荡.
希腊国会通过所有撙节新举措,一度推动美元兑日圆以外亚洲货币急跌.
这波行情一结束,美元兑日圆以外亚洲货币基本上在周五亚洲收盘价附近横盘波动,震荡盘整.
似乎要等到最後尘埃落定,汇市焦点才会转离希腊.
除了雅典街头的抗议者外,似乎还有一些政治人士及分析师宁愿希腊违约.
若协议完成敲定,可能会出现消息真空,令市场处於一种僵滞状态,直至下一个危机爆发.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。