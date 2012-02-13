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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 11:56 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:早盘小跌,本周开局震荡盘整

IFR悉尼2月13日电--美元兑日圆以外亚洲货币周一亚洲早盘小幅下跌,本周开局走势动荡.

希腊国会通过所有撙节新举措,一度推动美元兑日圆以外亚洲货币急跌.

这波行情一结束,美元兑日圆以外亚洲货币基本上在周五亚洲收盘价附近横盘波动,震荡盘整.

似乎要等到最後尘埃落定,汇市焦点才会转离希腊.

除了雅典街头的抗议者外,似乎还有一些政治人士及分析师宁愿希腊违约.

若协议完成敲定,可能会出现消息真空,令市场处於一种僵滞状态,直至下一个危机爆发.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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