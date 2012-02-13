〔日本经济〕经济财政大臣:预期日央行将在必要时采取果断措施

路透东京2月13日电---日本经济财政大臣古川元久周一表示,预期日本央行将在必要时采取果断的货币政策措施来令该国走出通缩.

古川元久向记者表示,政府和日本央行必需较以往更加努力来遏制通缩.

日本央行周二将公布货币政策决议.

日本10-12月实质国内生产总值(GDP)较上季萎缩0.6%,受累于全球经济放缓,泰国洪灾以及日圆升值,这些因素使正从上年强震所致的衰退中复苏的日本经济受到冲击.[ID:nCN1383882](完)