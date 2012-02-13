〔日本经济〕经济财政大臣:预期日央行将在必要时采取果断措施

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京2月13日电---日本经济财政大臣古川元久周一表示,预期日本央行将在必要时采取果断的货币政策措施来令该国走出通缩.
古川元久向记者表示,政府和日本央行必需较以往更加努力来遏制通缩.
日本央行周二将公布货币政策决议.
日本10-12月实质国内生产总值(GDP)较上季萎缩0.6%,受累于全球经济放缓,泰国洪灾以及日圆升值,这些因素使正从上年强震所致的衰退中复苏的日本经济受到冲击.[ID:nCN1383882](完)
--编译 梁睿雪;审校 戴素萍
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。