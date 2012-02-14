《交易视点》中国低等级信用债风险渐缓解,可加大配置力度--中信

路透上海2月14日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为，经济的企稳回升使可能将使得低等级品种的信用风险逐渐缓解，因此AA和AA-等中低等级品种的相对配置价值在提升，投资者可逐渐加大对此类品种的配置力度。

**高等级短融收益率下行空间有限**

上周资金面相对宽松使得短融市场的表现相对较好，从未来趋势看，我们仍然需要关注资金面的走势和宏观经济走势对信用风险的影响。

对於资金面，外汇占款回流和经济逐渐企稳使得央行大幅放松流动性的可能性在下降，且当前银行间市场回购利率显示当前资金面仍然处於紧平衡的状态，基本符合央行的政策意图，因此准备金率下调的概率逐渐在降低，资金面可能会延续当前的状况。

而3.5%左右的回购利率使得当前高等级短融的下行空间已经相对较小，维持震荡的可能性较大，但仍有一定的配置价值。

**中低评级品种表现或由於高评级**

1月份的通胀水平有所抬升，但其中受春节因素影响较大，未来一段时间，通胀同比维持下降的可能性依然较高，因此需要重点关注信贷及经济增长的变动。

虽然1月份信贷数据相对较低，但通胀的下行使得信贷紧缩的必要性在下降，且央行均衡放贷的政策意图可能使得2-3月的信贷供给明显提升，因此经济企稳回升的趋势可能将逐渐确立。

对於中票市场，本周受1月份信贷数据的影响，市场短期内可能有所企稳，但是信贷投放和经济增速的回升仍将在中期对市场形成一定的压力，而资金面迟迟未见明显放松也使得中高等级品种信用利差下行的空间趋於缩小，因此我们仍然坚持上周月报中的观点，即高等级债收益率出现振荡的可能性较大。

而随着经济增长的回升和中低等级品种信用风险的缓解，在高利差和高票息收益的保护下，中低等级债的未来表现可能将优於高等级品种。

**城投债走势或分化**

对於城投债，我们认为仍然需要进行一定区分，受经济回暖的支撑，部分资质相对较好城投债的投资价值可能同样随AA等级中票逐渐提升。

但是对於资质相对较低的城投债来说，仍然需要等待政策放松和经济企稳的明确信号，待得市场对其信用风险担忧大幅降低後，收益率才可能有明显的下降，当然如果有相对明确的地方债务处置方案出台，则其信用风险状况可能会有明显的改变。

**新券推荐**

上周共有34只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量772.6亿元，短融中，我们推荐12魏桥CP001 和12广汇汽车CP001；中票中可关注12兖矿MTN1；企业债中可关注12延城投债。(完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]