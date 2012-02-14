《交易视点》中国宏观数据令谨慎情绪升温,债市近期或震荡--中信

路透上海2月14日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场周报认为，1月CPI高於市场预期，货币信贷增速则明显下滑，导致对经济的悲观或谨慎态度有所增多。

预计近期债市收益率可能会在箱体震荡，10年期国债收益率的波动区间在3.4-3.6%，如果不出现希腊违约等极端事件，收益率较难突破前期低点。

此外，利率互换市场的收益率底部区域已经确立，收益率同样有可能出现小幅的回调，但调整幅度也较为有限，5年期Repo互换利率在3.2%-3.3%附近会有较强的支撑。

**宏观数据**

1，1月份CPI超预期。

1月份CPI同比反弹到4.5%，明显高於市场预期。考虑春节因素後，1月份的CPI季调环比折年率达到4%左右，表明CPI环比的上行不单纯受春节因素的扰动。尽管我们仍然认同CPI同比在上半年趋势下行的市场一致预期，然而1月份CPI的超预期上行预示着CPI的下行幅度有可能会小於市场预期。

从目前的数据看，CPI同比仍有望在二季度向下突破3%的水平，但继续显着下行的概率在降低。

2，货币信贷增速明显下行。

1月份M1、M2和信贷增速都出现了明显的下滑，然而由於春节和年末效应的干扰，使得这些数据的参考价值减弱。随着资金利率平稳回落，同时由於通胀下行的趋势较为明确，2月份新增信贷规模有望高於1月份，M2的同比也将出现回升。

**市场研判**

1月份的货币信贷数据公布後，市场上对後续经济持悲观或谨慎态度的观点会有所增多，另外，欧美经济也存在一定的不确定性，短期内美国经济增长和欧债形势都存在反复的可能。另一方面，在1 月份通胀超预期上行後，前期对通胀持过度乐观的观点可能会有所修正。

因此在目前的形势下，对债市过度乐观和过度悲观的占比都较低。

从市场来看，经过了上周的调整後，收益率得到了比较充分的调整，1月份通胀的超预期上行基本被市场消化，本周收益率可能会小幅向下修正。然而，在目前的收益率水平下，下行空间可能较为有限，近期内收益率可能会在箱体震荡，预计10年期国债收益率的波动区间在3.4-3.6%，如果不出现希腊违约等极端事件，收益率较难突破前期低点。

对於利率互换，我们仍然认为收益率的底部区域已经确立，上周收益率大幅上行後，收益率同样有可能出现小幅的回调，但调整幅度也较为有限，5年期Repo互换利率在3.2%-3.3%附近会有较强的支撑。

策略上，由於收益率有所上行，短期内没有过多的利空因素，因此交易盘可以适度参与做多中长期利率产品，然而我们建议保持轻仓，等收益率下行後及时出货。互换上，可以继续参与Repo2×5陡峭化交易，方向上，等待5年期Repo互换利率向下调整後，可以择机选择支付固定端的交易。(完)

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