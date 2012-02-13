〔中国债市动态〕现券收益率下跌,总理一季度政策预微调言论支撑买气

路透上海2月13日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率下跌.总理温家宝有关宏观政策预调和微调从一季度开始的言论,推升货币政策放松预期,债市买气得以提振;再加上资金面宽松,压制现券收益率小幅走低.

交易员并称,1月新增贷款远逊预期,银行贷款投放有限或导致留存债市资金增多,预计近期现券收益率可能还会震荡走低,

"温家宝说一季度政策就要微调了,不知道央行会不会降低存款准备金率."华东一银行交易员表示.

他并指出,在1月CPI(居民消费价格指数)涨幅超预期的冲击过後,宽松资金面逐渐推升债市买气,现券收益率也震荡下行,近期债市可能还会延续偏暖的走势.

中国国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.他并强调,促使房价合理回归不动摇,政府调控不能松.[ID:nCN1384262]

中国1月新增人民币贷款仅为7,381亿元,远低於预期的"万亿大关",除了春节假期导致工作日偏少的因素外,银行在存贷比限制下,难以"大展拳脚"亦是重要原因.[ID:nCN1383060]

北京时间11:33,剩余期限约9.52年的固息国债110019券最新成交tCN110019=CFXS在3.4750%,上日尾盘收报3.5200%.(完)