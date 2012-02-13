〔中国债市动态〕现券收益率下跌,总理一季度政策预微调言论支撑买气

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海2月13日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率下跌.总理温家宝有关宏观政策预调和微调从一季度开始的言论,推升货币政策放松预期,债市买气得以提振;再加上资金面宽松,压制现券收益率小幅走低.
交易员并称,1月新增贷款远逊预期,银行贷款投放有限或导致留存债市资金增多,预计近期现券收益率可能还会震荡走低,
"温家宝说一季度政策就要微调了,不知道央行会不会降低存款准备金率."华东一银行交易员表示.
他并指出,在1月CPI(居民消费价格指数)涨幅超预期的冲击过後,宽松资金面逐渐推升债市买气,现券收益率也震荡下行,近期债市可能还会延续偏暖的走势.
中国国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.他并强调,促使房价合理回归不动摇,政府调控不能松.[ID:nCN1384262]
中国1月新增人民币贷款仅为7,381亿元,远低於预期的"万亿大关",除了春节假期导致工作日偏少的因素外,银行在存贷比限制下,难以"大展拳脚"亦是重要原因.[ID:nCN1383060]
北京时间11:33,剩余期限约9.52年的固息国债110019券最新成交tCN110019=CFXS在3.4750%,上日尾盘收报3.5200%.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。