《人民日报》评论称中国无意“买断欧洲”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月13日电---《人民日报》海外版周一发表评论称，中国无意“买断欧洲”或是“控制欧洲”，对负债累累的欧洲仍有信心，且中国提供的任何帮助都是纯粹的经济行为。

尽管中国领导人反复强调对欧洲国家有信心，但是他们并未明确作出承诺，而是敦促欧洲先自行采取更多措施。

本月早些时候，中国国务院总理温家宝在北京会见德国总理默克尔时表示，中国在考虑加大对欧盟救助基金的参与，以帮助欧洲解决债务危机，但温家宝并未给出明确承诺。

“中国不仅没有欧洲一些舆论所说的‘买断欧洲’、‘控制欧洲’的胃口和能力，而且自始至终‘力挺’欧元和欧盟，与国际上‘唱衰’欧洲的态度形成鲜明对照，”该评论作者中国现代国际关系研究院院长助理、欧洲所所长冯仲平写道。

“中国政府承诺不将欧方承认中国全面市场经济地位以及对华武器解禁两大问题与参与解决欧债挂钩，便是中方对欧盟采取积极立场的一个最好的例证。”

“中国考虑参与解决欧债危机，无论是通过国际货币基金组织还是欧洲自身救助机制，这些均无疑属於经济行为。”

该评论还写道，中欧合作不存在所谓“穷人救富人”的问题。（完）